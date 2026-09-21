Kitap severlerin bayramı başladı. Kültürpark İhtiyar Delikanlı'yı yolcu ettikten sonra 9 gün İzmir Kitap Fuarı'nı ağırlayacak... Pazar akşamına kadar çiçek kokusuna kitap kokusu karışacak.

Yazarlar, şairler okuyucuları ile buluşacak. Okuyucudan aldıkları enerjiyi yeni eserlerine yansıtacaklar.

Cumartesi günü açılış töreninde konuşan fuarın onur konuğu Psikolog, yazar Gündüz Vassaf, kitapların çok çabuk tüketilmesini eleştirdi. Fast food gibi fast edebiyat dönemi yaşadığımızı ifade etti. Hızla okunup, tüketilen kitaplar yüzünden edebiyatın sınıfta kaldığından bahsetti. Çok doğru söylüyor. Sabun köpüğü kitaplar gerçek edebiyat eserlerini gölgeliyor. Kötü iyiyi kovuyor.

Bir de alınıp bir türlü başlanamayan kitaplar var. Hayatımıza yön verecek kitaplar, yaşamın engelleri yüzünden okunamıyor. Fırsat yaratamıyoruz. Artık okumak yerine sesli kitap dinlemek de moda olmaya başladı. Aynı zevki vermiyor ama olsun.

"Kitap sizi seçer" bazen bir kitaba başlarsınız ama gitmez bırakırsınız. Birkaç ay sonra o kitap tekrar elinize geçtiğinde soluksuz okursunuz. Nasıl bu kitabı bıraktım diye düşünürsünüz. İşte kitap sizi seçti. Her kitabın bir zamanı var.

Fuar'da kitaplar arasında kaybolmak, söyleşileri dinlemek... İmza sırasında yazar ile ayaküstü konuşmak ve fotoğraf çektirmek... İşte bunlar paha biçilmez anılar... Hatta geçen fuarda tanıştığın yazar sizi tanırsa bundan büyük bir mutluluk var mı?

Dostlarla karşılaşırsınız...

Yayınevleri kitaplara indirim yapmış. Çeşitli hediyeler de var. En çok ilgi çeken yer ise sahaflar... Hem anılar canlanıyor gözünüzde hem de ucuz kitap alabiliyorsunuz. 10 TL'ye bile kitap vardı. Dergiler, gazeteler, fotoğraflar, paralar, plak, cs, kaset her şey var... Tam bunları karıştırırken uzun zamandır görüşemediğiniz bir dost karşınıza çıkar.

Bir yıldız daha...

Bu satırları yazarken kötü bir haber geliyor. İzmir'in önceki dönem başkanlarından Burhan Özfatura'yı kaybetmişiz. Dün hastanede tedavi altına alınmıştı. Kalbi dayanamadı. Onu dualarımızla sonsuzluğa uğurlayacağız. İzmir'de birçok yerde onun izini bulmak mümkün. Başkanlığından sonra bir dönem milletvekili adayı da olmuştu. Ama o yıl Doğru Yol Partisi baraj altı kalınca siyasetten uzaklaştı. Bir bilen olarak sık sık danıştığımız başkanımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Başımız sağ olsun... Mekanı cennet olsun...