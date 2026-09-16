Son Mühür - Yaz sıcaklarının ardından hava sıcaklıklarının düşüşe geçtiği İzmir’de, mevsim değişikliği yağışlı havayla geliyor. Kent genelinde etkili olması beklenen sağanak yağış, sabah saat 09.00 itibarıyla başlayarak gün boyu devam edecek.

Yağış ve kuvvetli rüzgar akşam saatlerine kadar sürecek

Meteoroloji tahminlerine göre gök gürültülü sağanak yağış, İzmir’in tüm ilçelerinde gün boyunca etkisini sürdürecek. Yağışla birlikte rüzgarın hızının saatte 27 kilometreye kadar ulaşması ve zaman zaman sert esmesi bekleniyor. Gün içinde en yüksek sıcaklığın 29 derece civarında seyretmesi öngörülürken, yağışlı hava ve kuvvetli rüzgar saat 18.00 itibarıyla etkisini kaybedecek. Akşam saatlerinden itibaren ise gökyüzü yerini parçalı bulutlu ve sakin bir havaya bırakacak.

İzmir ilçelerinde son durum 16 Eylül 2026

Aliağa: Gök gürültülü sağanak yağışlı, en yüksek 29°C.

Balçova: Gök gürültülü sağanak yağışlı, en yüksek 29°C.

Bayındır: Gök gürültülü sağanak yağışlı, en yüksek 29°C.

Bayraklı: Gök gürültülü sağanak yağışlı, en yüksek 29°C.

Bergama: Gök gürültülü sağanak yağışlı, en yüksek 28°C.

Beydağ: Gök gürültülü sağanak yağışlı, en yüksek 28°C.

Bornova: Gök gürültülü sağanak yağışlı, en yüksek 29°C.

Buca: Gök gürültülü sağanak yağışlı, en yüksek 29°C.

Çeşme: Gök gürültülü sağanak yağışlı, en yüksek 26°C.

Çiğli: Gök gürültülü sağanak yağışlı, en yüksek 29°C.

Dikili: Gök gürültülü sağanak yağışlı, en yüksek 29°C.

Foça: Gök gürültülü sağanak yağışlı, en yüksek 26°C.

Gaziemir: Gök gürültülü sağanak yağışlı, en yüksek 29°C.

Güzelbahçe: Gök gürültülü sağanak yağışlı, en yüksek 27°C.

Karabağlar: Gök gürültülü sağanak yağışlı, en yüksek 27°C.

Karaburun: Gök gürültülü sağanak yağışlı, en yüksek 28°C.

Karşıyaka: Gök gürültülü sağanak yağışlı, en yüksek 29°C.

Kemalpaşa: Gök gürültülü sağanak yağışlı, en yüksek 29°C.

Kınık: Gök gürültülü sağanak yağışlı, en yüksek 29°C.

Kiraz: Gök gürültülü sağanak yağışlı, en yüksek 29°C.

Menderes: Gök gürültülü sağanak yağışlı, en yüksek 26°C.

Menemen: Gök gürültülü sağanak yağışlı, en yüksek 30°C.

Narlıdere: Gök gürültülü sağanak yağışlı, en yüksek 28°C.

Ödemiş: Gök gürültülü sağanak yağışlı, en yüksek 27°C.

Seferihisar: Gök gürültülü sağanak yağışlı, en yüksek 27°C.

Selçuk: Gök gürültülü sağanak yağışlı, en yüksek 28°C.

Tire: Gök gürültülü sağanak yağışlı, en yüksek 31°C.

Torbalı: Gök gürültülü sağanak yağışlı, en yüksek 29°C.

Urla: Gök gürültülü sağanak yağışlı, en yüksek 26°C.