Devlet üniversiteleri ve İŞKUR işbirliğiyle hayata geçirilen bu program, öğrencilere hem iş disiplini kazandırıyor hem de günlük 1.375 TL cep harçlığı ile önemli bir ekonomik destek sağlıyor. "İŞKUR Gençlik Programı başvurusu başladı mı?", "2026 İŞKUR gençlik programı başvuru şartları neler?" ve "Bu programa kimler başvurabilir?" soruları arama motorlarında günün en çok araştırılan konuları arasına girdi. İşte konuya dair tüm merak edilen o soruların yanıtları...

Yeni eğitim öğretim döneminin yaklaşmasıyla birlikte, üniversite öğrencilerinin en büyük gündem maddelerinden biri yasal yollarla ekonomik gelir elde edebilecekleri devlet destekli projeler oldu. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından devlet üniversitelerinde öğrenim gören gençlerin istihdam edilebilirliğini artırmak ve onlara şimdiden çalışma alışkanlığı kazandırmak amacıyla yürütülen Gençlik Programı, bu yıl da büyük ilgi görüyor. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu eğitim döneminde de binlerce gence kapılarını açacak olan projeye katılmak isteyen adaylar, sürecin ne zaman başlayacağını yakından takip ediyor. İŞKUR Gençlik Programı 2026 başvuru ekranı, e-Şube öğrenci kayıt adımları, İŞKUR günlük harçlık ödemesi ve güncel başvuru takvimi gibi en çok aranan anahtar kelimeler eşliğinde sürece dair son gelişmeleri sizler için derledik.

2026-2027 İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Üniversite kampüslerinde öğrencilere kısmi zamanlı çalışma imkanı sunan Gençlik Programı başvuruları, genellikle akademik takvimin başladığı dönemlerde erişime açılıyor. İŞKUR tarafından yürütülen dönemsel program ilanları ağırlıklı olarak ekim ve kasım aylarında duyuruluyor. Yeni döneme ilişkin resmi başvuru tarihleri henüz netleşmese de, öğrencilerin süreci kaçırmamak için İŞKUR Gençlik Platformu ve e-Şube ekranlarını düzenli olarak kontrol etmesi gerekiyor. İlanlar sisteme düştüğü anda kayıt işlemleri internet üzerinden kolayca yapılabiliyor.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMINDAN KİMLER YARARLANABİLİR?

Söz konusu proje, sadece devlet üniversitelerinde aktif olarak eğitim gören öğrencileri kapsıyor. Ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde örgün eğitime devam eden tüm gençler bu destekten yararlanabiliyor. Ancak açık öğretim fakültesi öğrencileri ile uzaktan eğitim programlarına kayıtlı olan veya üniversite kaydını dondurup pasif duruma geçen öğrenciler, programın sağladığı maddi imkanlardan faydalanamıyor.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER VE GÜNLÜK ÖDEME NE KADAR?

Adayların programa kabul edilebilmesi için belirlenen yasal kriterleri eksiksiz olarak yerine getirmesi isteniyor. Başvuru yapacak öğrencilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, İŞKUR'a resmi kaydının bulunması ve 18 yaşını tamamlamış olması şart. Ayrıca adayların malullük veya yaşlılık aylığı almıyor olması, programın başlayacağı tarihten önceki bir yıl içinde ilgili üniversitenin personeli olmaması ve başvuru öncesindeki son bir ay içinde sigortalı olarak bildirilmemesi gerekiyor. Hane gelir şartını sağlamak ve kurum tarafından sunulan farklı bir aktif işgücü veya işsizlik sigortası programından aynı anda yararlanmıyor olmak da aranan diğer önemli kriterler arasında yer alıyor.

Programa katılmaya hak kazanan ve süreci başarıyla yürüten öğrencilere, İŞKUR Yönetim Kurulu tarafından 2026 yılı için belirlenen tutar üzerinden ödeme yapılıyor. Gençler, program kapsamında katılım sağladıkları her bir gün için 1.375 TL cep harçlığı alarak eğitim bütçelerine çok ciddi bir katkı sağlıyor.