İzmir’in hareketli tatil noktalarından biraz uzaklaşınca karşılaşılan Balıklıova, daha sakin bir sahil hayatı sunuyor. Urla’ya yaklaşık 30 kilometre mesafedeki yerleşim, Akdağ’ın eteklerinde ve Karaburun Yarımadası’nın güneyinde bulunuyor.

Yaz aylarında esen rüzgarları bölgeyi serinletirken sahili, balıkçıları ve küçük işletmeleri köyün havasını koruyor.

Balıklıova'nın geçmişi yüzyıllar öncesine uzanıyor

Kaynaklarda yerleşimin eski adı Polichna ya da Polikhna olarak geçiyor. Bölgenin geçmişinde MÖ 413 yılındaki Klazomenai olaylarının yanı sıra 14. yüzyıldaki Börklüce Mustafa isyanının da izleri bulunuyor.

Balıklıova adının nereden geldiğine ilişkin ise ilginç bir rivayet anlatılıyor. Hikayeye göre deniz bir sabah kilometrelerce geri çekildi, ortaya çıkan ova balıklarla kaplandı. Yerleşimin adının buradan geldiği söyleniyor.

Denize girmek için sakin koylar var

Balıklıova sahilinde kumlu ve çakıllı bölümler yan yana uzanıyor. Halk plajının yanı sıra Manal Koyu, diğer adıyla Sezen Aksu Koyu, doğal görüntüsüyle dikkat çekiyor.

Sahilde denize girilir, çevrede yürüyüş yapılır. Amatör dalış ve balıkçılık da bölgede tercih edilen aktiviteler arasında yer alır.

Sabahın ilk hareketliliği balık mezadında başlıyor

Balıkçılık Balıklıova'nın günlük yaşamında önemli yer tutuyor. Sabah saatlerinde kurulan mezatta taze balıklar satışa çıkarılıyor.

Çupra ve barbunun yanı sıra farklı balık çeşitleri sofralara geliyor. Kalamar ve midye de sahildeki işletmelerin menülerinde kendine yer buluyor.

Balıklıova kurabiyesi uğramadan dönmeyenlerin tercihi

Bölgenin adı yalnızca balıkla anılmıyor. Balıklıova kurabiyesi de yıllardır yerleşimin bilinen tatlarından biri.

Fırınlarda sade, tarçınlı, kakaolu ve damla sakızlı çeşitleri hazırlanıyor. Geleneksel sade kurabiyenin üzerinde pudra şekeri bulunmaması ise onu benzerlerinden ayırıyor.

Köyde ayrıca salça, kekik turşusu ve çeşitli marmelatlar gibi yerel ürünler de satılıyor.

İzmir'den yaklaşık bir saatte ulaşılıyor

Balıklıova, İzmir merkezine yaklaşık 60-63, Urla'ya ise 30 kilometre mesafede bulunuyor. Özel araçla İzmir'den yolculuk yaklaşık bir saat sürüyor.

İzmir-Çeşme yolu üzerinden Gülbahçe çıkışına ayrılan ziyaretçiler, Gülbahçe ve Karapınar güzergahını takip ederek Balıklıova'ya ulaşıyor.