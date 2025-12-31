Yeni bir yıla giriyoruz. 2025’in son aylarında basın sektöründe çok farklı olaylar yaşandı. Ekran önünde sevilen kişilerin, sihirli pencere arkasında farklı yaşamlarının olduğunu gördük.

Ya da basın gücünü farklı amaçlar için kullanan örneklerle karşılaştık. Tehditle, zorbalıkla kazanç elde eden kişi ve kurumlar ortaya çıktı. Meslek örgütleri hemen olaya tepki verdi. İzmir Gazeteciler Cemiyeti de bu konu ile ilgili bir açıklama yaptı.

İzmir Gazeteciler Cemiyeti yaptığı açıklamada, gazeteciliği çıkar kapısı, tehdit malzemesi ve yasadışı işlere kalkan yapanların çoğaldığını vurguladı. Etik değerleri ve haberciliği yok sayan anlayışın da artığını belirtti.

İzmir Gazeteciler Cemiyeti’nin gündeme taşıdığı başlıkların altına imzamı atarım. Son Mühür ve Radyo Ege ailesi olarak kamuoyu önünde biz de bu konuyu gündemimize aldık. Bu şekilde çalışanları gazeteci olarak kabul etmiyoruz.

DOĞRUNUN YANINDAYIZ...

Altını özellikle çiziyoruz...

Söz konusu olan yalnızca suça bulaşmış yapılar değildir. Aynı zamanda siyasi ilişkiler ve finansman yoluyla beslenen, medya görünümü altında faaliyet yürüten kurumlar da bu tartışmanın merkezindedir.

Gazetecilik; siyasi iktidarlardan, çıkar gruplarından ve finansal baskı mekanizmalarından bağımsız olmak zorundadır. Aksi halde basın; denetleyen değil, araçsallaştırılan bir yapıya dönüşür.

Bu nedenle; etik dışı yöntemlerle finanse edilen, kamu gücüyle korunan ve gazeteciliği bir baskı aparatına çeviren tüm yapılarla mesleki ve kamusal düzeyde yüzleşilmesi gerektiğine inanıyoruz.

Gerçek gazeteciler susturulurken, medyanın siyaseten fonlanan yapılara teslim edilmesine karşı sessiz kalmayacağız. Her koşulda kamuoyunu bilgilendirme görevimizi sürdüreceğiz...

HABERDAR ETMEK İÇİN...

Bizim tek amacımız halkı haberdar etmek... Bize reklam veriyor diye kimsenin hatasını sümen altı etmediğimiz gibi, reklam vermiyor diye olmayan bir olayı varmış gibi göstermeyiz. Belgesiz, delilsiz haber yapmayız. Muhabir ve editörlerimiz özgürce haber yapar ama ‘çamur at izi kalsın’ şeklinde bir habere asla izin vermeyiz.

Şu an Ege Bölgesinin en büyük medya kuruluşuyuz. Geleneksel medya ile yeni medya birleşmiş durumdayız... Kadromuzda duayen gazeteciler yanında genç arkadaşlarımız da var. Her gün 24 kişilik ekibimiz güne, gündeme dair ne varsa size sunmaya çalışmakta... 2025 yılında bu çalışmalarımız Basın İlan Kurumu resmi ilan alma hakkı kazanarak taçlandı.

Şimdi yeni hedeflerimiz var. Ekibimize İzmir’in sevilen isimleri Mehmet Karabel ve Müslüm Karaaslan’ı da kattık. Yeni transferlerimiz de olacak. Ankara ve İstanbul’da temsilcilerimiz olacak. Son Mühür mikrofonu tüm Türkiye’yi gezecek.

TEŞEKKÜRLER...

Bugüne kadar bu çatı altında hizmet veren ve katkı koyan herkese teşekkür ederim. Kandemir Medya’yı 11 Aralık 2019 kurduğumuz zaman, “6 ay sonra kapatır” diyenler şimdi ekibimize katılmak istiyorlar. Hiçbir zaman yılmadık! Radyo Ege’yi grubumuza kattık, Son Mühür Televizyonu’nu oluşturduk. Gündemi belirleyen hale geldik. Daha yolun başındayız yapacak çok işimiz var. Hedeflerimiz büyük. Gücümüzü okuyucularımız ve takipçilerimizden alıyoruz. Tüm çalışanlarımızla tek yürek olarak yola devam ediyoruz. Ekibimin hepsini tek tek burada yazmak isterdim ama yerimiz dar.

UMUTLAR 2026’DA...

2026 yılının hepimize huzur, mutluluk ve sağlık getirmesini diliyorum. Artık güzel haberler vermek istiyoruz. İnşallah 2026 yılında yüzümüzü güldürecek haberler yaparız. 2025 İzmir için sıçrama yılı olamadı. Umudumuz 2026’da...