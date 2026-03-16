Dünyanın en güzel kentlerinden birinde yaşıyoruz. Doğası ayrı güzel, denizi ayrı güzel, insanı ayrı güzel...

Bu kadar güzellik içinde trafiğinden, çöpüne, Körfez'in zaman zaman illallah dedirten kokusundan, delik deşik yollarına kadar onlarca sorun, ne yazık ki bu güzelim kenti yaşanmaz bir coğrafya haline getiriyor.



Bu kadar dert tasa içinde insana umut veren ne var derseniz, benim cevabım belli.

Bu kente gönül vermiş, bu kente her platformda sahip çıkan, bu kenti yeniden ayağa kaldırmak için özveriyle çalışan bir isim geliyor aklıma.

Bu isim, AK Parti'nin atom karıncası Ceyda Bölünmez Çankırı...



İzmir-Ankara hattında böyle bir milletvekiline sahip olmak inanılmaz büyük bir şans.

Kentin her taşına basan, her kapıyı çalan, her derdine derman olmaya çalışan böyle bir vekil bugüne kadar ne gördüm, ne duydum.

Ceyda Bölünmez Çankırı bana İzmir için efsane olmuş bir kadın siyasetçiyi andırıyor.



Buca'dan çıkan ve Ankara siyasetine damga vuran Işılay Saygın arkasında onlarca eser bırakarak son nefesini vermişti.

O gün bugündür ilk kez bir siyasetçi, onun boşalttığı hizmet koltuğuna oturmayı çoktan hak edecek performans sergiliyor.

Ceyda Bölünmez Çankırı'yı desteklemek, bu kent ayağa kalksın, hak ettiği zirvelere çıksın, dertli değil huzurlu insanlarıyla gündem olsun diyen herkesin asli görevleri arasında yer almalı diye düşünüyorum.



İyiyi desteklemek, güzeli alkışlamak, daha iyisi için çabalayana omuz vermek gerekmez mi zaten?

Ceyda Bölünmez Çankırı benim gözümde çok daha iyisini, çok daha güzelini hak eden bir siyasetçi.



Onun gözlerindeki ışıltıyı görmüş, yüreğindeki sıcaklığı hissetmiş, bu kente olan sevdasına tanık olmuş biri olarak, Ceyda Bölünmez Çankırı'ya olan desteğimi gönül rahatlığıyla söylüyorum...



Sayın vekilim, İzmir için yaptıklarınız kadar yapacaklarınız için de şimdiden teşekkür ediyorum...



İyi ki varsınız... İyi ki bu güzel kente gönül vermişsiniz... Sizin İzmir için omuzladığınız her yük de desteğimizin ve dualarımızın sizinle olduğunu bilin...