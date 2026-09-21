İnanır'ın neden hiç evlenmediği ya da Jülide Kural ile birlikteliğinin kaç yıl sürdüğü sorusu, usta aktörün son dönemde geçirdiği ağır sağlık sorunlarıyla birlikte yeniden gündeme geldi. Peş peşe gelen ameliyatların ardından hastane kapısında kamuoyunu sakinleştiren ve süreci büyük bir metanetle göğüsleyen hep Kural oldu. Yan yana geçen onca yıla rağmen ilişkilerini geleneksel şablonlara sokmadılar.

Kadir İnanır neden hiç evlenmedi ve nikah masasına oturmadı?

Kadir İnanır, gençlik yıllarındaki çılgın set temposu yüzünden aile kurmaya vakit bulamadığını ve ilerleyen yaşlarında resmi nikahı bürokratik bir kağıttan ibaret gördüğünü belirterek hiç evlenmedi.

Eski söyleşilerinde kalabalık bir sofra hayalini saklamıyordu. Yılda altı yedi film çektiği, şehirden şehre koştuğu o gençlik rüzgarında evlilik fikrini hep öteledi. Yaşı ilerleyip kendi hayat dengesini kurduğunda ise devlet onaylı bir belgenin aşka ya da bağlılığa bir şey katmayacağını savundu. İki insanın birbirine duyduğu saygının hiçbir resmi mühürle ölçülemeyeceğine inandı.

Jülide Kural ile Kadir İnanır birlikteliği kaç yıl sürdü?

Kadir İnanır ile Jülide Kural arasındaki hayat arkadaşlığı 1999 yılındaki ilk karşılaşmalarından bu yana kesintisiz 27 yıl sürdü.

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1999 yılında başlayan yol arkadaşlığının perde arkasında ne var?

İkilinin tanışması 1999 yılına dayanıyor. Kadir İnanır, ilk karşılaştıkları günü anarken Kural hakkında "Eyvah, karşıma yine sert bir feminist çıktı" diye düşündüğünü yıllar sonra açıkça paylaştı. Konuştukça Kural’ın birikiminden, ödün vermeyen duruşundan ve bağımsız karakterinden etkilendi. İstanbul Üniversitesi Felsefe mezunu olan ve Süper Baba dizisindeki rolüyle tanınan Jülide Kural ise İnanır’ın perdeye yansıyan sert mizacının ardındaki hassas insanı gördü.

Geçmişte tiyatrocu Ali Sürmeli ile bir evlilik yaşayıp noktalayan Kural, İnanır ile ilişkisinde her zaman kendi ayakları üzerinde durdu. Ne aynı çatı altında bireysel alanlarından vazgeçtiler ne de birbirlerinin mesleki kararlarına müdahale ettiler. Zor günlerde sınanan bu sessiz bağ, Türkiye'nin en saygın yol arkadaşlıklarından biri olarak kayıtlara geçti.