SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-İzmir’in Konak ilçesine bağlı Kahramanlar semtinde meydana gelen olayda, psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen İzmir Barosu’na kayıtlı avukat O. Ö., imkansızlık yüzünden kaldığı 5.kattaki ofisinin camından ana caddeye atlayarak yaşamına son verme girişiminde bulundu.

Karavanın Üzerine Düştü, Hayati Tehlikesi Sürüyor

Beşinci katın penceresinden caddeye atlayan O. Ö., o sırada yoldan geçmekte olan bir karavanın üzerine düştü. Karavana üzerinden beton zemine düşen avukat, ağır şekilde yaralandı. Çevredekilerin durumu hemen yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan O. Ö., ambulansla en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yoğun bakım servisinde tedavisi süren O. Ö.’nün hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Avukat Eşiyle Boşanma Davası Sürüyor

Olayla ilgili elde edilen ilk bilgilere göre, bir süredir ciddi psikolojik sıkıntılar yaşayan O. Ö.’nün kendisi gibi avukat olan eşiyle boşanma davasının devam ettiği ve çocuk sahibi olduğu öğrenildi. Maddi ve manevi zorluklar yaşadığı öne öğrenilen O. Ö.’nün, son zamanlarda intihar girişiminde bulunduğu iş yerinde yatıp kalktığı bilgisine ulaşıldı. Polis, olayla ilgili geniş çaplı inceleme ve soruşturma başlattı.