Son Mühür / Erkan Doğan - İzmir İçme Suyu Dosyasını açıyoruz! İzmir’in çeşmesinden akan suyu neden içmiyoruz? İzmir Halk Sağlığı Müdürlüğü’nde “Apartmanlardaki eski galvanizli borular içme suyu açısından risk olabilir” uyarısı! “Suyumuz güvenilir” diyen CHP”li meclis üyeleri neden arıtma cihazı kullanıyor!

En pahalı su faturasını ödüyoruz ancak çeşmeden akan suyu içemiyoruz! Bu nasıl bir çelişki?

İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Emrah Erol, mecliste içme suyu ile ilgili açıklamaların detaylarını Son Mühür’e anlattı. İzmirlilerin çeşmeden akan suyu içmediğini anlatan Erol, “İnsanlar çeşmeden akan içme suyuna güvenmediği için ya damacana kullanıyor ya da evine arıtma cihazı kullanıyor. Türkiye’nin en pahalı suyunu kullanıyoruz ancak çeşmelerden akan suyu içemiyoruz. Bu nasıl bir çelişki? İZSU Genel Müdürlüğü yetkililerinin buna bir açıklama geçirmesi gerekiyor” dedi. Evlerdeki çeşmelerden akan suyun bazen kahverengi bazen ise bembeyaz renkte akabildiğini anlatan Erol, “Evlerindeki suyu hiçbiri kullanamaz. Evdeki su ile çay yapmayı deneyin. Satın aldığımız veya arıtma cihazından geçen su ile çay yapın. İkisi arasındaki farkı anlayacaksınız. Suyun tadında bir değişiklik oluyor, muazzam bir kireç tadı geliyor. Çeşme sularından akan su da hafif bir koku da var. Çeşmeden akan suyun içme açısında kullanılabilir olduğuna inanmıyorum. Test yapılan, denetlenebilen sulardan zamanda arsenik çıktı. Güvenmediğimiz suyu çocuklarımıza içiremiyoruz. Ne yapıyoruz? Damacana su satın alıyoruz, arıtma cihazı alıyoruz. Cihazın filtrelerini sürekli değiştirmeye çalışıyoruz. İçme suyunu içemezken, Türkiye’nin en pahalı suyunu içiyoruz. İZSU 4’te bir oranında indirim uygulanıyor. Ancak ben doğma büyüme İzmirliyim. Hayatımda ilk defa su faturası elektrik faturasını geçiyor. Elektrik faturasına ortalama 600 TL, suya bin TL ödüyoruz” de konuştu.

İzmir Halk Sağlığı Müdürlüğünden, “Apartmanlardaki galvanizli borular risk oluşturabilir" uyarısı

İzmir’de çeşmelerden akan içme suyunun kalitesi ve temizliği hakkında Son Mühür’e açıklamalarda bulunan İzmir Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı yetkilileri, kentin çeşitli bölgelerindeki içme suyu şebekesinden örnekler alıp düzenli tahlil yaptıklarını, ancak ev veya okulların çeşme sularından örnek almakdıklarını söyledi. İçme suyu şebekesinin apartmandaki hat aracılığı ile evlere su verildiğini anlatan yetkililer, “Şebekeden apartmana giden içme suyu hattı galvanizli olabilir. Biz şebekeden düzenli olarak su ölçümü yapıyoruz. Merkezi şebeke 4 baraja bağlı. Evlere giden şebeke hattından düzenli olarak numuneler alıyoruz. Tabi suyun kalitesi ve tadını bilemeyiz” dedi.

Eski galvanizli borulardan akan su sağlıksız ve kirli olabilir! Sağlık sorununa yol açabilir!

Galvanizli boru üreten firmaların, galvanizli boruların bir ömrü olduğunu belirterek, “Eski galvanizli borular genellikle çinko tabakasının bozulması nedeniyle paslanabilir. Böylelikle bu borulardan gelen su pas parçacıkları ve diğer mineralleri içerir. Bu tür sağlıksız ve kirli suların içilmesi birçok sağlık sorununa yol açabilir. Bu yüzden apartman yönetiminin bu boruları kontrol etmesi çok önemlidir. Suyun renk değiştirmesi galvanizli boruların değiştirilmesi gerektiğinin bir habercisidir.

İzmir’in suyu güvenilir deyip, evinde su arıtma cihazı kullanan CHP'li meclis üyesi kim?

İZSU Genel Müdürlüğünün halk nazarında güvenilirliğini yitirdiğini anlatan Erol, Çeşmelerden bazen su kahverengi bazen de bembeyaz akıyor. Halk Sağlığı Müdürlüğümüz çeşmeden akan suda problem yok dese dahi insan akan sudaki rengi görünce içmek istemiyor. Ben yüzde 100 eminim. Büyükşehir Belediye başkanımız, ilçe belediye başkanlarımız evlerindeki çeşme suyunu içmiyor. Ben mecliste ‘suyumuzun içilebilme açısından uygun olmadığını söyleyen CHP'li meclis üyesi, ‘Sularımız gayet güvenilir’ demişti. Bu meclis üyesinin evinde su arıtma cihazı kullandığını öğrendim. Madem kentin içme suyu güvenilir, neden arıtma cihazı kullanıyorsun. Su da herhangi bir şey yok derken, meclis divan katip üyelerine kapalı su veriliyor. Suda hiçbir şey yoksa çeşme suyu ikram edin. Kapalı su belki ikram açısından daha kolay olabilir"