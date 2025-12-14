Son Mühür - Süper Lig’de sahasında Göztepe’ye 1-0 mağlup olan Gaziantep FK’de teknik direktör Burak Yılmaz, görevini bırakma kararı aldığını açıkladı. Yılmaz, iki hafta sonra takımın başında olmayacağını duyurdu. Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Göztepe yenilgisinin ardından yaptığı açıklamada takımdan ayrılacağını belirtti. Yılmaz, iki hafta içinde görevini bırakacağını ifade etti.

“Bizim adımıza utanç verici bir maçtı”

Maç sonu değerlendirmesinde konuşan Yılmaz, “Bizim adımıza utanç verici bir maç oldu. Göztepe tipik galibiyetini aldı. Uzun toplar ve duran topla sonuca gittiler. Bu onların tarzı, saygı duymak gerekir. Penaltıyı kaçırdık, eksik kalmaları da sonucu değiştirmedi. Bizim için çok büyük bir hayal kırıklığı” dedi.

16 maçta 8 galibiyet

Bu sezon İsmet Taşdemir’in ardından göreve gelen Burak Yılmaz, Gaziantep FK’nin başında 16 karşılaşmaya çıktı. Bu süreçte 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Gaziantep FK, önündeki iki maçta Türkiye Kupası’nda Çaykur Rizespor, ligde ise Başakşehir ile karşılaşacak.