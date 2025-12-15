Asgari ücret görüşmeleri başladı.

Herkes masada.

Devlet var.

Patronlar var.

Bir de bolca “fedakârlık” var.

Eksik olan tek şey: asgari ücretli.

O masaya gelemedi; çünkü ikinci işine yetişmesi gerekiyordu.

*

Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüden patronlara sesleniyor:

“Ellerinizi taşın altına koyun.”

Arkasından klasik final:

“Kefenin cebi yok.”

Haklı.

Kefenin cebi yok.

Zaten bu ülkede maaşın da cebi yok, delik deşik.

*

Patronlar ne diyor biliyor musunuz?

“Asgari ücretle geçinmek mümkün değil. Biz zaten asgari ücretin üzerinde maaş veriyoruz.”

Sonra ekliyorlar:

“Devlet de elini taşın altına koymalı.”

Bir dakika…

Patronlar, Recep Tayyip Erdoğan’a “biraz vicdan” öneriyor!

Tarihi an.

Not alın.

Çerçeveletin.

Aklınıza asın…

*

Normal şartlarda bu cümleyi kim kurar?

Sendikacı.

İşçi.

Emekli.

Memur.

Ama hayır…

Bu kez sermaye konuşuyor.

“Devlette taşın altına elini koymalı”

Demek ki tablo o kadar kötü.

*

Devlet ne yapıyor peki?

Elini taşın altına mı koyuyor?

Hayır.

Devlet elini,

– Vergi listesine koyuyor

– Zamlara koyuyor

– Harçlara koyuyor

– Ceza makinesine koyuyor

Taşın altında kalan tek şey, Vatandaşın beli.

*

“Asgari ücretle işçi çalıştırmıyoruz” diyor patronlar.

Doğru.

Ama asgari ücret,

zaten çalışılan bir ücret değil,

dayanılan bir rakam.

*

Masada konuşulan kavramlar şahane:

“Makro denge”

“Verimlilik”

“Rekabet gücü”

Markette konuşulan tek cümle:

“Bunu geri bırakalım.”

*

Bir ülkede patronlar “devlet de fedakârlık yapsın” diyorsa,

orada işler ciddidir.

Bir ülkede bu cümleye rağmen hâlâ grafik anlatılıyorsa,

orada işler vahimdir.

*

“Kefenin cebi yok” sözü doğrudur.

Ama bu lafı

asgari ücretliye söyleyemezsiniz. Söylerseniz, aç adama “oruç tut” demenize benzer.

*

Sonuç?

Bu memlekette taş hep aynı yere düşüyor.

Ne patronun ayağına,

ne sarayın avlusuna…

Doğrudan halkın kafasına.

Ve evet,

acı ama komik:

Bu tabloda

patronlar bile Erdoğan’dan daha vicdanlı davranıyor.

Gülmeyin.

Gerçek bu.