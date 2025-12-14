Son Mühür / Erkan Doğan - İzmirli gazetecilerin kurduğu Özgür Basın Grubu’nda Sev Medya Grubu Kurucusu Dr. Erkan Sevinç ve ekibinin Ayvalık’taki bir zeytin festivaline davet edilmemesi üzerine başlayan tartışma büyüdü. Ayvalık Belediyesi Basın Danışmanı duayen gazetecilerden Işık Teoman’ın küfürlü konuşması grupta tansiyonu yükseltti.

Sev Medya Grubu’nun kurucusu Gazeteci Dr. Erkan Sevinç’in sosyal medyada, “Ayvalık Belediyesi, EBSO, CHP İzmir ile ilgili hiçbir haberi paylaşmayız, etkinliklerine katılmayız. Merak edenler için” paylaşımının ardından bu konu özelindeki tartışma İzmirli gazeteciler tarafından kurulan ‘Özgür Basın Grubu’ isimli WhatsApp grubunda devam etti. Grupta konuşmalar olurken Ayvalık Belediye Basın Danışmanı Işık Teoman’ın, “Gazetecilikten başka hiçbir işe bulaşmadım, alnım tertemiz. S…..G..t. Etkinliğe seni davet eden yok ki” demesi grupta tansiyonu yükseltti.

“İzmir’in basını silkelenmeli ! Başta İzmir Gazeteciler Cemiyeti olmak üzere!

Gazeteci Tülay Cengiz, “Işıkcım şoktayım. Hiç yakışmadı sana. Büyüğün ayrıca bilim insanı. Erkan’dan da özür dilemelisin. Sen bizim değerlimiz ve gözbebeğimizsin sana yakışanı yap lütfen” diyerek gruptaki konuşmaları sakinleştirmeye çalıştı. Konuşmalarda bir gazeteci, “İzmir’in basını silkelenmeli ve kendine gelmeli. Başta Gazeteciler Cemiyeti olmak üzere” şeklinde yorumda bulundu.

Gazeteci Erkan Sevinç; "Basında ayrımcılığa ‘hayır’ demek için Facebook’ta böyle bir paylaşım yaptım"

29 Ekimde yapılan Ayvalık Uluslararası Zeytin Hasat Festivali’ne medya gruplarının davet edilmemesi üzerine Ayvalık Belediyesi Basın Danışmanı Işık Teoman ve Ayvalık Ticaret Odası yetkilileri ile bir görüşme yaptığını anlatan Gazeteci Erkan Sevinç, “Festivale davet edilmeyince ben de Facebook üzerinden bir açıklama yaptım. CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç’ün de kahvaltısına davet edilmedik. Facebook’taki paylaşımımda ‘Ayvalık Belediyesi, EBSO, CHP İzmir ile ilgili hiçbir haberi paylaşmayız, etkinliklerine katılmayız. Merak edenler için’ şeklinde bir ifade kullandım. Sonrasında bu tartışma Özgür Basın Grubunda da gündeme geldi.Orada sadece Ayvalık Belediyesi yok. Üç kurum var haberini yayınlamama kararını aldığımız. Küfür edecek kadar sinirlendiğinde göre hatasının farkında.Tabii ki davet etmek zorunda değil ama Ayvalık Festivali ile ilgili davet listesini ben yapmıyorum yalanını söylememeliydi. Kibarca ‘Abi sen yoksun listede’ diyebilirdi. Ayvalık Ticaret Odası Genel Sekreteri bizzat bana ‘Biz sizleri nerden tanıyalım. Ayvalık dışı gazeteciler hakkındaki katılım listesini Işık bey veriyor listeyi’ dedi. Böyle bir paylaşım yapma nedenim basında ayrımcılığa ‘hayır’ demek içindir”