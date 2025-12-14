Son Mühür- CHP'nin haftya sonu üç günlük kurultay maratonunda son gün Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu heyecanı vardı.

O kullanan 1.333 delegenin tamamının oyunu alarak güven tazeleyen Özgür Özel'in tüzük değişikliği sonrası 80'e çıkan PM üye sayısıyla elinin rahatladığı süreçte, tahmin edildiği gibi anahtar listesi firesiz bir şekilde delegeden onay almayı başardı.

Yeni dönemdeki PM'nin en dikkat çekici isimlerinden biri, Mansur Yavaş'ın 15 yıl boyunca basın danışmanlığını yapan ancak CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olsun tartışmalarının olduğu dönemde Ekrem İmamoğlu'nu isim vermeden eleştiren bir tweet sonrası Yavaş'la yoları ayıran Volkan Memduh Gültekin'di.



Süreçte neler yaşandı?



2024 yazında Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ay yıldızlı milliler de yer alıyordu. Türkiye'nin Gürcistan'la oynayacağı maç için Ekrem İmamoğlu'nun beraberinde 14 kişiyle özel bir uçak tutup Almanya'ya gittiği ortaya çıktı.

İktidara yakın medyada İmamoğlu'nun aile üyeleri ve arkadaşları dışında berberini de Almanya'ya maç izlemeye götürdüğü yorumları yapıldı.



Benim iki santraforum var günleri...



31 Mart seçimleri sonrası Özgür Özel'in cumhurbaşkanı adaylığı konusunda ''Benim iki santraforum var'' diyerek hem Ekrem İmamoğlu'na hem Mansur Yavaş'a açık kapı bıraktığı dönemde, Mansur Yavaş'a açık destek veren ''Ankara yazıyor'' isimli sosyal medya hesabında, İmamoğlu'nun Almanya'ya özel uçak tutarak maç izlemeye gitmesini eleştiren çok dikkat çekici bir mesaj paylaşıldı.



Yavaş ve Gültekin'in yolları ayrıldı...



2009'dan itibaren birlikte çalışan Mansur Yavaş ve Volkan Memduh Gültekin'in yolları, İmamoğlu kanadında büyük rahatsızlık yarattığı iddialarına hedef olan tweet sonrası ayrıldı. Gültekin istifasını duygusal bir mesajla duyurdu.



Adnan Beker iddiaları...



Mansur Yavaş'la olan mesai arkadaşlığına veda etmek zorunda kalan Volkan Memduh Gültekin'in, Özgür Özel'in PM için anahtar listesinde yer alması ilk planda Mansur Yavaş'ın tercihi gibi algılandı. Ancak genel merkez kulislerinde Gültekin'in listeye alınmasını sağlayan ismin Yavaş değil, İYİ Parti'den CHP'ye geçen Adnan Beker olduğu konuşuluyor.



A Takıma girme hayalleri suya düştü...



Özgür Özel'in yeni MYK'sında Burhanettin Bulut'un koltuğuna oturabileceğine dair iddiaların konuşulduğu süreçte Volkan Memduh Gültekin'in A Takımı'nda yer almadığı görüldü.