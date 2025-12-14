Son Mühür / Erkan Doğan - Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay arasında yaşanan ‘Şakran Mahallesi kanalizasyon yatırımı” restleşmesi hafızalardan silinmez iken, Başkan Acar yeni bir tartışma başlattı. “Serkan Acar’a karşı kaybetmek CHP’de kariyer sebebi olmuş” diyen Acar’ın bu açıklaması, Aliağa Belediyesi ile CHP kanadı arasındaki ilişkileri daha da gerdi.

Tugay'dan Acar'a 'yatırım' yanıtı: '700 milyon değil 2,5 milyar, buyursun yapsın'

İzmir Belediye Başkanı Cemil Tugay'dan, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’ın Aliağa meclisinde, kanalizasyon sorununu çözecek projenin onaylanmamasına ilişkin Büyükşehir'e yönelttiği eleştirinin ardından dile getirdiği '700 milyon TL yatırımın ilçe belediyesi olarak ben altından kalkarım diyorum' sözlerine yanıt gelirken, Tugay, "Proje 2.5 milyar değerinde. 2.5 milyarlık yatırımı ben yaparım diyorsa onay veririm. Buyursun yapsın” demişti. Bu tartışma yeni yeni unutulurken, Başkan Acar, yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Acar, CHP İzmir İl Başkanlığı’na seçilen Çağatay Güç ile ilgili "Benim ilk rakibim CHP’deki ilçe başkanı olmuştu, ikinci defa bize kaybeden il başkan yardımcısı oldu, üçüncü defa bize karşı kaybeden de il başkanı oldu. Demek ki Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’a karşı kaybetmek CHP’de kariyer sebebi olmuş. Bundan sonra kaybedecek olan da muhtemelen milletvekili olur. Bu da bir fırsattır" şeklinde bir açıklama yaptı.

“Yıllardır verdiği sözleri yerine getirmeyen Serkan Acar, kamuoyu ve İzmir halkından özür dilemeli”

Başkan Acar’a yanıt gecikmedi. CHP’li yöneticiler, Aliağa Belediyesi ile ilgili Sayıştay raporlarındaki iddiaların üzerini kapatmak amacıyla Başkan Acar’ın bu tür bir algı operasyonuna giriştiğini savunuyor. Başkan Acar’ın böylelikle bir ‘algı siyaseti’ yaptığını belirten Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanlığı 2.Bölgeden Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Pınar Ataş, “Son günlerde kamuoyuna yansıyan açıklamalar, ne yazık ki gerçekle bağını koparmış, sorumluluktan kaçan bir anlayışın ürünüdür. Soruyoruz: Hesabını vermekten çekindiği Sayıştay raporlarının denetçisini vakit kaybetmeden koşa koşa Ankara’ya şikâyet eden ilçe belediye başkanı mı konuşuyor? Meslek Hastalıkları Hastanesi sözü verip 7 yıldır tamamlayamayan ilçe belediye başkanı mı konuşuyor? Devlet hastanesi vaadini yerine getiremeyen, Her seçimde 5.000 sosyal konut sözü verip tek birini dahi yapamayan, Akredite laboratuvar, kent enstitüsü, Ege Üniversitesi kampüsü ve havalimanı vaatlerini hayata geçiremeyen, 2024 yerel seçimlerinden sonra Aliağa’ya tek bir çivi dahi çakmayan Serkan Acar mı bu sözleri söylüyor?" diyen Ataş, "Kamuoyu, söz ile icraat arasındaki farkı çok net bir şekilde görmektedir” diye konuştu. Ataş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve ekibinin ilçeye çok önemli yatırımlar yaptığını söyledi. İZMAR Aliağa, Halk Lokantası açılışlarının yanı sıra, bir çok altyapı yatırımın yapıldığına dikkat çeken Ataş, “İzmir için gece gündüz çalışan, halkın ihtiyaçlarını önceleyen, tüm baskı ve engellemelere rağmen sorumluluktan kaçmayan Dr. Cemil Tugay Başkanımızın emeğini hedef alan bu açıklamaları kabul etmiyoruz. Şehri için çalışmak yerine algı üretmeyi tercih eden, yıllardır verdiği sözlerin hesabını veremeyen ilgili ilçe belediye başkanını; kamuoyundan ve İzmir halkından özür dilemeye davet ediyoruz” diye konuştu.