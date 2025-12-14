Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, bir süredir tedavi gördüğü Manisa Şehir Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Acı haber, belediye tarafından yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın vefatı, Manisa’da ve yerel yönetim camiasında büyük üzüntü yarattı. Şehzadeler Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Durbay’ın bir süredir yaşadığı rahatsızlık nedeniyle yoğun bakımda tedavi altında bulunduğu belirtildi. Açıklamada, Durbay’ın hastalığına rağmen görevine olan bağlılığını son ana kadar sürdürdüğü vurgulanarak, güler yüzü ve çalışkanlığıyla Şehzadeler’e hizmet etmeyi ilke edindiği ifade edildi.

Belediye açıklamasında, Başkan Gülşah Durbay’a Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına, Şehzadeler halkına ve tüm ülkeye başsağlığı ve sabır dilekleri iletildi. Cenaze törenine ilişkin bilgilerin ayrıca kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.

Tedavi görüyordu

2 Aralık'tan bu yana Manisa Şehir Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavisi süren Gülşah Durbay, 12 Aralık'ta entübe edilmişti. Durbay'a çoklu organ yetmezliği teşhisi konulmuştu.

Gülşah Durbay kimdir?

1988 yılında Manisa’da dünyaya gelen Gülşah Durbay, eğitim hayatını memleketinde tamamladı. 2011 yılında Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Siyasi yaşamına Cumhuriyet Halk Partisi’nde başlayan Durbay, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde belediye başkanı seçildi. Bu görevle birlikte Manisa’nın ilk kadın belediye başkanlarından biri oldu.

Göreve başladıktan kısa bir süre sonra, yaklaşık 14 ay önce kolon kanseriyle mücadele ettiğini kamuoyuna açıklayan Durbay, tedavi sürecine rağmen görevini sürdürdü.