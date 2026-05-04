Bundan tam 9 yıl önce, 1 Mayıs sabahı gözümü açtım işsizim…

Sanki 1 Nisan’dı; şaka gibi bir gündü.

Arkadaşlar arasında bayağı bir esprisi oldu; İşçi Bayramı’nda işsiz kalmak tam 30 kişiye nasip olmuştu. Ağlanacak halimize saatlerce güldük.

Tam 9 yılımı verdiğim, hayatımın en güzel yıllarının geçtiği ve evimden çok vakit geçirdiğim Ege TV’ye veda etmek hiç kolay olmadı.

Ben 9 yıl geçirdim, Ege TV bir okul gibiydi; 20 yılını veren mi ararsın, 15 yılını veren mi ve niceleri…

Hepimiz o kadar üzüldük ki tüm Türkiye, yaptığımız son ana haberle üzüntümüze şahit oldu. Ekranda üç haber spikeri; Mehmet Ali Deniz, Aslı Eren, Deniz Olgun… Biz reji çalışanları ve diğer departmanlardaki arkadaşlarımız göz yaşlarımızı tutamadık.

Kimimiz sektör değiştirdi, kimimiz medya sektöründe kalıp sevdiği işi yapmaya devam etti.

Biz koskocaman bir aileydik; düğünlerimizde, doğum günlerimizde, cenazelerimizde kısacası iyi günde kötü günde hep birbirimize destek olduk.

Tam 9 yıl olmasına rağmen birçok arkadaşımızla hala bağlarımızı koparmadık. Hayat şartlarından dolayı yüz yüze görüşemediğimiz birçok arkadaşımızla gönül bağımız hala devam ediyor.

Whatsapp grubumuz “Kakaolu Kuabiyeler” eksiksiz bir şekilde hala tam kadro yerinde…

Dostluğun baki olduğu mutlu günler, mutlu yarınlar…