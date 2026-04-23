Bugün 23 Nisan neşe dolardı hep insan ama bu yıl neşe dolamadı insan…

Geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan korkunç olayın ardından vatandaşın aklında tek soru oluştu “Okullarda neler oluyor…”

Bugün 23 Nisan fakat herkesin içi buruk.

Şanlıurfa’da 16 yaralı, Kahramanmaraş’ta ise 10 ölü, 13 yaralı var. 10 yaşında, 11 yaşında, 12 yaşında çocuklar; çocuk yaşta biri tarafından katledilen 10 can, 10 çocuk…

Peki… Bir soru sormak isterim…

Bu yıl 23 Nisan töreni okullarda, meydanlarda iptal edilse ne olurdu?

Zira geçtiğimiz yıllarda resmi bayramların iptal edilmişliği var. Bu yıl da 23 Nisan törenleri iptal edilseydi bir şey kaybetmezdik.

Nice 29 Ekimler, 19 Mayıslar, 30 Ağustoslar ve Covid zamanı iptal edilen 23 Nisanlar.

Bu yıl okullarda yaşanan olayların ardından felaket tellallığı yapmak istemem fakat iptal edilseydi çok iyi olurdu.

Suça sürüklenen çocuklar diye adlandırdığımız yavrularımız, bugün yine bir hataya düşse bizlerin canı yanar, biz yine halk olarak, analar ve babalar olarak ağlarız.

Geçtiğimiz hafta yaşanan bu büyük olay unutulmamalı, unutturulmamalı…

Çünkü unutursak, başımıza geleceklerin önüne geçemeyiz; yetip giden canların hesabını veremeyiz.

Ateş düştüğü yeri yaktı, yıktı. Anaların ve babaların yürekleri alev alev yandı.

Başka ana, babaların yürekleri yanmasın… Başka analar, babalar ağlamasın…

Ez cümle…

Sevgili anneler ve babalar; bu yıl 23 Nisan törenlerine, kalabalık ortamlara, okullara, meydanlara çocuklarınızı göndermeyin.

Bugün okullarda yoklama varsa bırakın yok yazılsın, bir gün devamsızlığı olsun…

Mutlu günler, mutlu yarınlar…

Nice neşe dolacak 23 Nisanlarda görüşmek üzere…