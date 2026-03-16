Müslüman alemi için bin aydan daha hayırlı kabul edilen bu gecede, edilen bütün duaların kabul olduğu ve günahlarımızdan arınma gecesidir.

Kadir Gecesi'nin adı, 'Kadir" kelimesinin anlamına uygundur; değer, yücelik, azamet ve makbuliyet anlamına gelir.

Arapça "Kadr" kelimesinin anlamı ise bir şeyin değer ve ölçü bakımından değerli olduğu anlamına gelmektedir.

Aynı zamanda Kadir Gecesi, sevgili peygamberimize Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlamasıdır. Bu sebeplede Kadir Gecesi'nin manevi değeri yüksektir.

Peygamberlik zamanında kadir gecelerinde salavat getirilerek, Kadir Gecesi'nin suyu hürmetine kullar olarak Allah'tan af dilenirdi.

Sevgililer sevgilisi peygamber efendimizin vefatından sonra, kendilerini saygı ve sevgiyle anmak için değerli eşyaları muhafaza edilmiştir.

Osmanlı Dönemi'nde başlayan gelenek günümüze kadar gelmiş, özellikle Kadir Gecesi'nde camilerde Peygamber Efendimizin değerli eşyaları ziyarete açılır salavat ve dualarla ziyaret edilir.

Bu gece yapılan tüm dualarımızın ve Ramazan boyunca tutulan oruçlarımızın kabul olması dileğiyle...

Mutlu günler, mutlu yarınlar.