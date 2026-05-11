Son Mühür / Kemalpaşa siyasetinde ‘istifa’ depreminin artçıları sürüyor. Kemalpaşa Belediyesi CHP’li meclis üyesi Mehmet Akhöyük’ün geçtiğimiz günlerde partiden istifası gündeme gelmiş; Akhöyük'ün CHP Grubu sıralarında oturmadığı, bağımsız alanda yer aldığı, Meclis oturumu öncesinde yapılan partisinin grup toplantısına katılmadığı ve CHP WhatsApp Grubu’ndan çıkarıldığı öne sürülmüştü. Yaşananlar ilçe siyasetinde bomba etkisi yaratırken; Son Mühür’ün ulaştığı Akhöyük, “Karar verdim, görüşmelerim oldu. Kararımı geri çektim” açıklamalarında bulunmuştu. Daha sonra Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen’in devreye girerek “Hallederiz birader” dediği ve istifanın gerçekleşmediği ifade edilmişti.

“E-Devlet üzerinden hatayla silindi…”

Konuyla ilgili Akhöyük’ten yeni bir açıklama geldi. CHP’li Meclis Üyesi Mehmet Aköyük, sistemsel azizliğe uğrayarak CHP parti üyeliğinin silindiğini açıkladı. Akhöyük açıklamasında, “Son günlerde bazı basın, yayın organlarında hakkımda çıkan ve herhangi bir gerçek bilgi ve belgeye dayanmayan asılsız iddialar nedeniyle kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur. On sekiz yaşımı doldurur doldurmaz Cumhuriyet Halk Partisi’ne üye oldum ve o günden bu yana 25 yıldır kesintisiz olarak Partimin hem genel hem de yerelde iktidar olması için çalışmaya devam ediyorum. Gönlümden Cumhuriyet Halk Partisi sevgisini kimse silemeyeceği gibi herhangi bir neden ve kişi yüzünden bu sevgimden vazgeçmem de söz konusu olamaz. Parti kaydımın E-Devlet sistemi üzerinden hatayla silindiğini öğrenir öğrenmez derhal üyelik kaydımın yapılması için başvuru formu ile Cumhuriyet Halk Partisi Kemalpaşa İlçe Başkanlığı’na müracaat ettim ve Partimin yetkili kurullarının vereceği kararı bekliyorum” dedi.

“Karara saygım sonsuz…”

“Parti yetkili kurullarının vereceği her türlü karara saygım sonsuzdur” sözleriyle devam eden Akhöyük, “Üyelik kaydımın yenilenmemesi halinde de Cumhuriyet Halk Partisi ilkeleri doğrultusunda meclis üyeliğime, Armutlu ve Kemalpaşa Halkına hizmet etmeye devam edeceğim. Bu süreçte İlçe Başkanı veya Kemalpaşa Belediye Başkanı ile sorun yaşadığıma dair çıkan haberler de gerçek dışıdır” ifadelerini kullandı.