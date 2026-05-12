Siyasette insan bazen rakibine değil…

Eski arkadaşına kırılıyor.

Çünkü rakipten ne geleceğini bilirsiniz.

Ama aynı yolda yürüdüğünüz insanların bir gün tam karşı cepheye geçeceğini görmek başka bir duygudur.

Afyonkarahisar’da yaşanan tam da bu.

Yerel seçimde halkımız CHP’ye belediyeyi teslim etti.

Burcu Köksal belediye başkanı seçildi.

Mecliste çoğunluk CHP’de oluştu.

Meydanlarda AKP’ye karşı en sert konuşmaları yapan isimlerden biriydi Burcu Köksal.

Kürsülerde yüksek sesle konuşuyordu.

Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik ağır eleştiriler yapıyordu.

“Ölürüm de Atatürk’ün yolundan ayrılmam” diyordu.

“6 oklu rozeti çıkarmam” diyordu.

Mert, sözünün eri bir kadın siyasetçi izlenimi bırakmıştı.

Yarın AKP’nin töreninde ampul rozeti takması bekleniyor.

Siyaset işte bazen insana söylediklerini bile unutturuyor.

+++

Elbette herkes eleştirebilir.

Parti yönetimine kızabilir.

Yanlış gördüğü şeyleri söyleyebilir.

Ama siyasette asıl mesele, itiraz ederken nerede durduğunuzdur.

Mücadele mi edeceksiniz?

Yoksa yıllarca eleştirdiğiniz safa mı geçeceksiniz?

İşte insanların hafızasına kazınan soru budur.

Çünkü siyaset yalnızca koltuk meselesi değildir.

Siyaset biraz da omurga meselesidir.

+++

Şimdi yalnızca bir isim tartışılmıyor.

CHP’li 7 belediye meclis üyesinin daha partiden ayrılacağı konuşuluyor.

İddialara göre bunların 5’i AKP’ye geçecek.

Ve böylece seçim sonrası CHP’de olan belediye meclisi çoğunluğu Cumhur İttifakı’na geçecek.

Yani halk sandıkta bir tercih yapıyor…

Ama masa başında başka bir tablo ortaya çıkıyor.

İşte vatandaşın öfkesinin nedeni tam da bu.

Çünkü seçmen şunu düşünüyor:

“Ben CHP listesine oy verdim.

Benim oy verdiğim isim nasıl oluyor da ertesi gün AKP rozeti takıyor?”

Bu soru yalnızca Afyon’un sorusu değildir.

Bu soru artık Türkiye siyasetinin en büyük güven krizidir.

+++

Bir seçmenin iradesi ne kadar kutsaldır?

Eğer o irade, seçimden birkaç ay sonra siyasi transferlerle tamamen değişebiliyorsa…

Sandığın anlamı nerede kalıyor?

Bugün Türkiye’de insanlar artık partilere değil, siyasetin kendisine güven kaybediyor.

Çünkü sözler çok hızlı değişiyor.

Dün “asla” diyenler,

bugün bambaşka saflarda yer alabiliyor.

Dün “utanç” denilen şey,

bugün siyasi tercih haline gelebiliyor.

+++

Ve şimdi Afyon’da yeni bir dönem başlıyor.

Burcu Köksal’ın belediye meclisine getireceği projelerde artık Cumhur İttifakı çoğunluğu belirleyici olacak.

Yani halkın verdiği yönetim yetkisi,

meclis aritmetiğiyle fiilen sınırlandırılmış olacak.

Belki siyaset bunu normal görebilir.

Ama vatandaş unutmaz.

Çünkü seçmen bazen söylenen sözü değil…

Çıkarılan rozeti anımsar.