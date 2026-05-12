Artık şunu dünya alem çok iyi biliyor!

“Türkiye’nin emeklisi, imkanı yok ki...

Emekliliğin tadını çıkarabilsin!”

Çünkü...

Emekli maaşları açlık sınırının bile çok altında...

Kaldı ki...

Pazardan ne aldıysanız...

Ertesi Pazar, fiyat etiketi bi’anda “iki misli” oluvermiş!

Bu nedenledir ki...

Geçinebilmek için ayrıca maaşlı işte çalışmaya mecbur kalan...

Emekli sayısı her geçen gün artıyor...

Şaşırmayın!

Çünkü...

An itibarıyla...

Türkiye’nin dört bir yanında...

“2.2 milyon emekli çalışıyor!”

Neden böyle?

Cevap belli...

Yine an itibarıyla...

2026 Türkiyesi’nde...



“Emekli maaşı ile gül gibi geçiniyoruz!..” diyenlerle...

Hiç karşılaştınız mı, son yıllarda?

*

Daha acıklısı şu...

Maaşlı işlerde çalışan emekliler...

“EYT” düzenlemesinden sonra üçe katlandı ve...

Geçen yıl bu aylarda “2 milyon 159 bine” ulaştı...

Nasıl yaşıyoruz?

İşte böyle yaşıyoruz!

*

Peki, biz nasıl bu hale geldik?

Şöyle geldik:

Emekli maaşları (nasıl olduysa!)...

Açlık sınırının çok altında kalırken...

Geçinmek için(!)

Ayrıca maaşlı işte çalışmaya katlanan emekli sayısı...

Her geçen gün artıyor...

Emekli oldukları halde çalışıp...

Sosyal Güvenlik Kurumu’na emekli aylıklarının çok üstünde...

Sosyal Güvenlik Destek Primi ödeyen emeklilerin sayısı...

“2 milyon 159 bin 253”e çıktı...

Şu tabloya bakar mısınız?

“Yedi Tepeli Kent” olarak anılan İstanbul, 635 bin’i bulan “maaşlı çalışan emekli” sayısı ile ilk sırayı alırken, Ankara’da 174 bin 535, İzmir’de 163 bin 156, Bursa’da 127 bin 72 ve Kocaeli’de 106 bin 195 emekli “maaşlı işler”de çalışıyor...

*

SGK mayıs ayı istatistiklerine göre...

Türkiye’de emekli, dul ve yetim aylığı alanların toplam sayısı...

“16 milyon 890 bin 53”ü buldu...

Bunlar içinde 4 milyonu aşkın emekli...

“16.881 TL.” olan en düşük emekli aylığını alıyor...

Bu tablonun özeti şudur:

Türkiye'de geçim sıkıntısı ve yüksek enflasyon...

Emeklileri...

Yeniden çalışmaya mecbur bırakıyor...

Çalışan emekliler...

İster istemez “ikinci bahar”ı ve yoğun “pahalılığı” yaşarken...

Sil baştan “çalışmaya” devam seansı başlıyor...

Hani?

Emekliler bu süreçte keyif çatacaklardı?

Hani torunlarla birlikte ileri yaşın tadını çıkaracaklardı?

Hiç düşündünüz mü?

Geçinemeyen sıkıntısı nedeniyle...

Emekli olduktan sonra çalışmaya devam edenlerin sayısı...

Son 6 yılda yaklaşık üç kat artarak 2,1 milyonun üzerine çıktı.

*

Bitiriyoruz...

Patlayan enflasyon...

Bir günde eriyen emekli maaşları...

Bir türlü iş bulamayan damatlar, gelinler derken...

Torunların istekleri...

Ve yaşlılığı hatırlatan yüzlerdeki derin çizgiler!

İstemediğiniz kadar!..

“Bu kervan böyle devam eder mi?”

Çalışan emekli sayısının son altı yılda üç kat artarak...

İki milyonun üstüne çıkması “garip” değil mi?

Bakın!

Kısa adı “TÜED” olan...

“Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Kazım Ergün”e göre...

“Maaş zamları, gerçek enflasyonun çok gerisinde kaldı!”

Şu acıklı tablo herkesi etkiliyor:

Emekli maaşı yalnızca doğalgaz, elektrik ve su gibi zorunlu faturaları karşılamaya ancak yetiyor...

Vicdanlar nasıl sızlamasın?

Nokta...

Hamiş: “1 Ocak 2026”dan itibaren...

İdari para cezası borcu bulunan emeklilerin maaşlarından “yüzde 25”e kadar otomatik kesinti yapılıyor...

Hamiş 2: Asıl enflasyon pazarda, faturada ve kirada yaşanıyor... Elektrik ve doğalgaz faturaları katlanıyor, ekmek bile lüks hale geliyor...

Sonsöz: Emeklilik sonrası tekrar çalışmaya başlayan bir kişi, işten ayrıldığında kıdem tazminatı hakkına sahip oluyor... Özetle, emekliler için çalışmak bir tercihten ziyade, geçinebilmek için zorunlu bir "güçsüz kalma" durumu haline gelmiş bile...