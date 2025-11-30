CHP’nin lideri Özgür Özel...

Kalbinden geçen iddiasını tarihe not düşürdü:

“Bu kurultay, partimizin muhalefetteki son kurultayıdır!..”

Siyaseten müthiş iddialı bir ifade...

Peki...

39’uncu Kurultay’da...

Nasıl devam etti CHP’nin kaptanı sözlerine?

Şöyle anlamlı bir cümle ile hızını arttırdı:

“Şimdi iktidar zamanıdır...

Meydanlar bizimdir, mücadele bizimdir; Türkiye hepimizindir...”

Ve, en anlamlı cümle:

“Ekrem İmamoğlu adayımızdır; (A) planımız da (B) planımız da (Z) planımız da budur... Herkesi, (Şu parti kapatılsın, kapatamıyorsa Anayasa Mahkemesi kapatılsın) diyenlerin demokratlığını hatırlamaya davet ediyorum...”

Ve, en çarpıcı ifade:

“Bu mücadele, yeninin eskiye karşı mücadelesidir... Ben size acıya katlanmayı ama teslim olmamayı vaat ediyorum: size mücadele, onur cesaret ve iktidar vaat ediyorum...”

*

Ve, en ilginç sesleniş:

“Cumhuriyet Halk Partisi, önce kurtuluşu, sonra kuruluşu örgütleyen, Türkiye’ye eşit yurttaşlığı, temel insan haklarını getiren, ülkemizi çok partili demokrasi sisteme taşıyan; yani Türkiye’ye sandığı getiren partidir...”

O zaman en isabetli soru ister istemez şöyle oluyor:

“CHP, iktidara hazır mı?”

Bu soruya en açık en net cevap...

Yine Genel Başkan’dan “söz verir gibi” geliyor:

“Cumhuriyet Halk Partisi tüm kadrolarıyla...

Büyük bir inançla, büyük bir kararlılıkla...

Büyük bir azimle, büyük bir cesaretle iktidara hazırdır...

Bu iktidar, gelecek sandık günü değişecek...

Bütün mağdurların, bütün mazlumların, bütün fakirlerin, bütün emekçilerin, bütün orta gelirlilerin yüzü gülecek...

Daha çok kazanacağız, adil paylaşacağız. Hep birlikte başaracağız..."

*

Karşı cepheye gelince...

Şu son CHP Kurultayı’nın gölgesinde...

Merak edilen ve...

Siyaset’in hayli önemli ve anlamlı bir soru daha var:

“Acaba, iktidar CHP’ye hazır mı?”

Mesela...

Etkin bir Kurultayı’nın ardından...

CHP’nin lideri Özgür Özel...

Siyaset’in bugünleri ve yarınları değerlendirirken...

Ve dahi...

“Şimdi iktidar zamanıdır...” derken...

AK Parti’nin zirvesi...

CHP Genel Başkanı’nın...

CHP Kurultayı’ndaki iddialı seslenişini...

Ve dahi iktidar yolculuğunu nasıl karşıladı?

Mesela...

Şu yaygın ifade sorunun cevabı önemlidir:

“CHP, anketlerde birinci ama yeterli değil...”

Bunu diyenler ne ölçüde haklıdırlar?

Yine mesela...

CHP Kurultayı’nda da yayınlanan ve...

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın siyasi geçmişine...

Eleştirel bir perspektiften yaklaşan videonun...

AK Parti cephesinde tepkiyle karşılandığı konuşuluyor...

Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş...

Söz konusu video gösterimi sırasında salonu terk etmiş...

*

Bitiriyoruz...

Belki de...

En önemli soru şu:

“CHP, iktidar yolculuğunda sandıktan çıkar mı?”

Bu konuda...

“Şimdi İktidar Zamanı” sloganıyla başlayan...

CHP’nin 39’uncu Kurultayı’nı değerlendirenler arasında...

Kuşkusuz...

Gazeteci Ruşen Çakır’ın şu yorumu dikkat çekici:

“İktidarın elinde çok şey var, CHP’de buna karşı mücadele etmek için elinden geleni yapacak... CHP’nin eli iktidara kıyasla çok kuvvetli değil ama CHP’nin arkasında bir toplumsal destek var... CHP bu toplumsal desteği iyi kullanabilirse yönetebilirse iktidara rağmen iktidara pekala gelebilir...”

Nokta...

Sonsöz: “Politika gerçekleri gizleyip yalan söylemek değil, gerçeklerin istediğiniz yanını göstermektir... / Sir Winston Churchill – 1940 - 1945 ve 1951-1955 dönemi Birleşik Krallık Başbakanı...”