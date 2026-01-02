Politik yarışta...

An itibarıyla nasıl bi’anda “hızlı değişim” ülkesi olduk?

Siyasi nabzı ölçen kamuoyu yoklamaları...

Birbirinden “kısmen farklı” olmakla kalmıyor...

Ankete katılan seçmenlerin de başı dönüyor!..

Çünkü...

Söz konusu “politika” olunca...



Dün farklı...

Bugün ise dünden daha farklı!..

*

2025’in son seçim anketi...

Acayip ilgi çekiciydi!

Neden?

İşte cevabı:

2025’i geride bırakmaya hazırlandığımız saatlerde...

“PİAR Araştırma”, yedi bölgede gerçekleştirdiği anketten...

Dört bölgeyi seçmenle paylaştı...

Bazılarımız için şaşırtıcı olabilir ama...

O dört bölgedeki ilginç sonuçlar aynen şöyle:

Marmara Bölgesi: “CHP %41.8, AK Parti %32.5, MHP %6.6”

Ege Bölgesi: “CHP %45, AK Parti %27.3, MHP %7.6”

Karadeniz Bölgesi: “AK Parti %39.7, CHP %31.7, MHP %14.2”

G.Doğu: “AK Parti %35.4, DEM Parti %26.8, CHP %21.8, MHP %5.8”

Buna göre Cumhuriyet Halk Partisi...

Ege ve Marmara bölgelerinde açık ara önde…

Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise...

AK Parti farklı bir şekilde tartışmasız lider durumunda...

En ilginç sonuç ise şöyle:

AK Parti, Güneydoğu’da DEM Parti’yi bile geçmiş durumda…

Tabii, yakın gelecekte neler olur; o belli değil işte!



*

Peki, bu tablo “yarınlar için” neyi resmediyor?

Şunu resmediyor:

“CHP, dünkü Altıok değil!”

Neden?

Çünkü...

Geçmişinden daha “farklı” ve daha “hırslı” ama...

Acaba; “sadece anket sonuçları” ile yetinmek yeterli mi?

*

Önemli bir ayrıntı daha çokça konuşuluyor...

Ana muhalefetin kalesi CHP’nin...

2025 yılı boyunca...

34 il ve 43 ilçede sergilediği

77 meydan mitinginin olumlu “etkileri”...

Siyasi bir “başarı” olarak ifade ediliyor...

Peki...

CHP lideri Özgür Özel...

Neden bu mitinglerin üstünde duruyor?

Çünkü...

“Seçmenine dokunuyor, kalplere sesleniyor ve Türkiye’nin muhalefet yakasını güçlendiriyor...”

...Ve diyor ki, Özgür Özel:

“2026'nın takvim yaprakları, Türkiye'deki büyük değişim için düşecek... Her yanı dağılan bu evi, yani vatanımızı tekrar toparlayacağız... Bu evin yıllarca hor görülen sakinleri, bizim dönemimizde aynı yemek masasına birlikte oturacak...”

*

Karşıdan bakınca şunu görüyoruz:

“Erken Seçim” çağrıları sürüyor ama...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Seçim zamanında yapılacak” sözleri ise...

Her şeye rağmen

Siyaset’in sıcaklığını koruyor...

Buna karşın...

Hayat pahalılığı... Gıda enflasyonu... İşsizlik... Çaresizlik...

Vatandaşı sinir hastası yapıyor...

Parası pul olan Türkiye’nin...

“Ekonomik sıkıntı çeken” seçmeni ise tuş olmuş durumda...

Muhalefet ise...

El ele “Erken Seçim” çağrılarını sürdürmeye devam ediyor...

*

Bitiriyoruz...

Bu yazının “başlığını irdeleyen” farklı bir siyasi ayrıntı ile...

Şaşıracaksınız!

“ASAL Araştırma”nın...

Bir buçuk ay önce...

26 ilde 2 bini aşkın katılımcıyla gerçekleştirdiği ankette...

Vatandaşa...

Şu soru yöneltilmişti:

“Sizce bugün Türkiye’nin sorunlarını hangi siyasi parti çözebilir?”

Cevap olay oldu!

Seçmenlerin yüzde 36’sı...

“Türkiye’nin sorunlarını hiçbir siyasi parti çözemez!”

Görüşünde birleşti...

Oysa

Katılımcıların %23,2’si “AK Parti”, %19,6’sı “CHP” cevabını vermiş...

Kalan oyları...

Diğer partiler paylaşmıştı...

“Hiç biri!” cevabı ise...

Belli ki...

Yıllarca unutulmayacak!

“Hiç biri!” cevabı...

Sizce neden o anketin manşeti oldu?

Nokta...

Hamiş: Bu yazıyı noktalarken, bir seçmenin mesajı gözümüze çarptı; diyor ki: “Anketlerdeki AK Parti oyları, partinin sade oyları... İktidar partisi henüz DEM Parti ile birleşmedi... Son Cumhurbaşkanlığı seçiminde DEM Parti’nin CHP’ye verdiği destek gibi önümüzdeki seçimde AK Parti’ye destek verirse hiç kuşkusuz yine iktidar partisi kazanır!”

Sonsöz: "Siyasette hiçbir şey durup dururken olmaz... Eğer bir şey oluyorsa, emin olabilirsiniz ki bu o şekilde planlandığı için oluyordur... / Franklin Roosevelt / Amerika Birleşik Devletleri’nin en uzun görev yapan 32’nci Başkanı...”