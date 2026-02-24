İzmir'de uzun süredir endişeyle takip edilen kuraklık riski, Şubat ayında etkisini artıran sağanak yağışlarla yerini umutlu bir bekleyişe bıraktı. Kent genelinde zaman zaman hayatı zorlaştıran yağışlar, baraj havzalarında can suyu oldu. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından paylaşılan son veriler, su rezervlerindeki kritik eşiklerin aşıldığını gözler önüne serdi.

44 GÜNDE BİR YILLIK YAĞIŞ DÜŞTÜ

Meteorolojik veriler, İzmir'in tarihi bir yağış rejimiyle karşı karşıya olduğunu kanıtladı. 2025 yılının tamamında kente düşen yağış miktarı 432,1 kilogramda kalırken, 2026'nın henüz ilk 44 gününde bu rakam geçildi. Yılbaşından bu yana kaydedilen toplam yağış 436,3 kilograma ulaşarak geçen senenin toplamını geride bıraktı. Özellikle Ocak ayında metrekareye 223 kilogram, Şubat'ın ilk yarısında ise 212 kilogram yağış düşmesi barajlardaki tabloyu tersine çevirdi.

ÜRKMEZ BARAJI YÜZDE 100'Ü GÖRDÜ

Yağışların en somut etkisi Ürkmez Barajı'nda görüldü. İZSU verilerine göre, barajın doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 100 seviyesine ulaştı. Rezervuarın tam kapasite dolması, bölgenin kısa vadeli su güvenliği için büyük bir rahatlama sağlarken, diğer barajların üzerindeki yükü de hafifletmiş oldu.

TAHTALI'DA 15 GÜNLÜK MUCİZE

İzmir'in içme suyu ihtiyacının bel kemiği olan Tahtalı Barajı'nda da ibre hızla yukarı döndü. 10 Şubat tarihinde yüzde 19,05 seviyelerinde olan doluluk oranı, sadece 15 gün içinde neredeyse ikiye katlandı. Son ölçümlere göre barajdaki su seviyesi yüzde 37,48'e yükseldi. Uzmanlar bu artışı sevindirici bulsa da kalıcı güvenlik için yağışların istikrarlı sürmesi gerektiği konusunda uyarıyor.

'BİTTİ' DENİLEN GÖRDES GERİ DÖNDÜ

Kentin en sorunlu su kaynaklarından biri olan ve 30 Ocak'ta tamamen kuruyarak sıfır noktasına inen Gördes Barajı, yeniden hayata tutundu. Kuruma noktasına gelen barajda başlayan toparlanma süreci devam ediyor. Son verilere göre Gördes'te doluluk oranı yüzde 26,40'a yükseldi. Sıfırdan bu seviyeye çıkış önemli bir gelişme olarak kayıtlara geçti.

İŞTE İZMİR'DE BARAJLARDAKİ SON DURUM

24 Şubat itibarıyla İzmir barajlarının doluluk oranları şöyle şekillendi:

Ürkmez Barajı: %100,00

Balçova Barajı: %84,75

Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı: %73,08

Tahtalı Barajı: %37,48

Gördes Barajı: %26,40