Toplumda birbirine karşı hoşgörü, saygı ve sevgi azaldı. Herkes başkalarını düşünmeden yaşıyor. Oysaki birinin özgürlük alanının başlangıcı, diğerinin bitiş noktasıdır. Kimse kimseden üstün değildir. Başkalarının özgürlük alanına da müdahale etmez. Ancak günümüzde kendi alanlarında özgür olmak yerine başkasının alanında lider olma arayışındayız.

Örnekleri çoğaltmak mümkün. Bir kadın köpeği ile sokağa çıkmış. Yorulmuş otobüse binmek istemiş. Binebilir tabii ki! Ancak bir takım kuralları yerine getirmesi gerekir. Tasması, ağızlığı tam olmalı... Otobüste köpekten korkan olabilir ya da köpek korkarak birini ısırabilir.

Ortalarda böyle bir video dolaşıyor değil mi? Kadın köpeği ile otobüse biniyor ve yolcularla tartışılıyor. Hatta olay başörtüsüne kadar gidiyor. Kendini savcı olarak tanıtan, köpek sahibi kadın herkese saldırıyor. Nedeni ise çok basit bir kuralı hatırlatmaları... Köpeğin ağızlığını takmalarını istemeleri...

Birbirimize saygımızın kalmadığının en basit göstergesi... Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Bu hemen hemen tüm kavgalarda söylenir. Kim olursan ol hiç kimse toplum kurallarının önüne geçemez.

Sen karşındakine saygı göstereceksin. Bu olay İstanbul’da yaşanmış. Sonunda kadın tutuklandı. Oysa köpeğin ağızlığını taksa kendi de ağzını kapatıp, kimseyle tartışmaya girmese, şu an köpeği ile sahilde geziyor olacaktı. Şimdi güneşe ve köpeğine hasret!

Neyseki İzmir biraz daha hoşgörülü bir kent... Nispeten birbirlerine saygılılar. Ancak İzmirliler de artık mutlu değil. Bu yüzden en ufak bir kıvılcımda tartışma çıkabiliyor.

Sabah İZBAN krizi...

İZBAN son zamanlarda İzmirliler için sorun haline geldi. Dakikalarca treni bekliyorsunuz. Bu sabah da sinyalizasyon arızası nedeni ile rötar yaptı. İnsanlar istasyona sığmadı. Dakikalar sonra gelen trene zorla binildi. İçeride tartışmalar, birbiri ile atışmalar başladı. İşe geç kalanlar. Uçağını kaçıranlar oldu. İZBAN’a güvenip havaalanı için başka alternatifleri eleyenler yine pişman oldu. Bir an önce bu sorun çözülmeli... Bir de İzmirim Kartta 200 TL bulundurmanız gerek... 90 dakikada yok.

Metro rahat...

İZBAN’a göre Metro büyük rahatlık... İnsanlarda birbirine daha saygılı... İnenler inmeden binenle binmiyor. İtiş kakış yok! Herkes telefonu ile ilgileniyor. Birkaç kişi kitaplarına dalmış. Kulaklarında radyo dinleyenler de var. Ama suratları asık. İçindeki sıkıntılarla işe, işteki sorunlarla eve gidiyorlar. Çok yakında Buca Metrosu da açılacak. Her yere Metro ile ulaşım sağlansa ne güzel olur. Otobüs ve vapurlara da 90 dakikada bedava seyahat edebiliyorsun.

Saygı, sevgi, hoşgörü ayı Ramazan’da unuttuğumuz bu değerlere tekrar kavuşmamız dileğiyle...