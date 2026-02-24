SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-İzmir’de öğrencileri evine temizliğe götürdüğü iddiasıyla Türkiye’nin gündemine oturan öğretmen D.T. hakkında yürütülen soruşturmasında şok iddialar. Adli kontrolle serbest kalan öğretmenin ifadesi, olayı bir "öğrenci suistimali" dosyasından "dev bir yolsuzluk ve intikam" dosyasına dönüştürdü!

HER ŞEY ANKARA'DA BAŞLAMIŞ!

Bornova’daki temizlik görüntüleri sonrası gözaltına alınan ve evinde alkol şişeleri bulunduğu iddia edilen öğretmen D.T., çıkarıldığı Nöbet Sulh Ceza Mahkemesi tarafından adli denetim şartıyla serbest kalmıştı. Yürüyen soruşturmada şok detaylar ortaya çıkmaya başladı. .Öğretmen D.T., yaşanan olay öncesi bizzat Ankara’ya giderek Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile yüz yüze görüştüğü ortaya çıktı. Bu görüşmede öğretmen D.T., okul müdürünün eşinin üzerine kurduğu şirket aracılığıyla okulda büyük çaplı usulsüzlükler yapıldığını söyleyip bir takım belgeler verdiği iddia edildi. Bu görüşmeden sonra Bakan Tekin'in yönlendirmesiyle öğretmen D.T.,İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan ile de bir görüşme gerçekleştirdiği, yolsuzluk belgelerini yargıya teslim etme sürecindeyken "temizlik" kumpası ile karşı karşıya kaldığı iddialar arasında yer alıyor.

"O FOTOĞRAFLAR İNTİKAM İÇİN SERVİS EDİLDİ"

Adliyeye sevk edilen ve serbest kalan D.T.’nin avukatı aracılığıyla sunduğu savunmada çarpıcı bir iddia yer alıyor: Öğretmen D.T., basına yansıyan ve çocukların evde temizlik yaparken görüldüğü fotoğrafların, yolsuzluk dosyasını kapatmak isteyen okul müdürü tarafından kurgulanıp servis edildiğini iddia etti.

DİJİTAL MATERYALLER VE YENİ BELGELER MASADA

Polis ekipleri tarafından el konulan telefon ve tabletlerdeki incelemeler sürerken, öğretmenin okul müdürünün yaptığı iddia edilen usulsüzlüklere dair "yeni ve çok kritik" belgeleri savcılığa teslim edeceği öğrenildi.

ŞİMDİ NE OLACAK?

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün idari, savcılığın ise adli soruşturması derinleşiyor. Kamuoyu şimdi, 'Çocuklar gerçekten şahsi işlerde mi kullanıldı?, 'Yoksa bir yolsuzluğu ihbar eden öğretmen, itibar suikastına mı kurban gitti? sorularına yanıt arıyor.