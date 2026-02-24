Son Mühür - Gökyüzü tutkunları için önümüzdeki hafta adeta görsel bir şölene sahne olacak. Ay tutulması, Dünya’nın Güneş ile Ay’ın arasına girerek Ay yüzeyine ulaşan doğrudan güneş ışığını kesmesiyle meydana geliyor. Bu sırada Dünya atmosferinden süzülen ışık Ay’a yansıyor ve normalde soluk gri görünen dolunay, kızıl tonlara bürünerek “Kanlı Ay” olarak adlandırılan etkileyici bir görünüme kavuşuyor.
Yaklaşan tutulmayı son on yılın en dikkat çekici gökyüzü olaylarından biri haline getiren ayrıntılar ise şöyle sıralanıyor:
Tutulmanın tam, yani kızıl evresi yaklaşık 80 ila 82 dakika sürecek. Kısmi evrelerle birlikte gökyüzündeki bu görsel şölenin toplam süresinin 5 saati aşması bekleniyor. Atmosferdeki toz ve nem oranına bağlı olarak Ay’ın derin kırmızıdan turuncuya uzanan tonlara bürüneceği öngörülürken, bu yoğunlukta bir görüntünün benzer koşullarda en az iki yıl boyunca tekrar yaşanmayabileceği belirtiliyor. Dünya genelinde yaklaşık 2,5 milyardan fazla insanın tutulmayı gözlemleyebileceği, bunlardan yaklaşık 176 milyonunun ise olayı baştan sona izleme fırsatı bulacağı ifade ediliyor.
En net nerelerden görülebilecek?
Güney Amerika’da özellikle Arjantin, Uruguay ve Şili gibi ülkeler tutulmanın tüm evrelerini ufuk çizgisine yakın ve ideal bir açıyla izleme avantajına sahip olacak. Pasifik Okyanusu çevresi de tam görüş alanında yer alırken, hava koşullarının elverişli olduğu bölgelerde gökyüzü olayı şafaktan gün doğumuna kadar herhangi bir özel ekipmana ihtiyaç duyulmadan çıplak gözle takip edilebilecek.
3 Mart'ta gerçekleşecek tutulmanın takvimi
08:44 - Yarı gölge (başlangıç) evresi
09:50 - Kısmi tutulma başlangıcı
11:04 - Tam tutulmanın (Kızıl Ay) başlangıcı
11:34 - Tutulmanın maksimum (zirve) noktası
12:02 - Tam tutulma evresinin sonu
13:17 - Kısmi tutulmanın sonu
14:22 - Yarı gölge evresinin sonu ve kapanış
Uzmanlardan uyarı
Uzmanlardan yapılan açıklamalara göre, Güneş tutulmalarının aksine Ay tutulmalarını çıplak gözle izlemek tamamen güvenlidir; göz korumasına ihtiyaç yoktur. Yine de daha etkileyici bir deneyim için bazı öneriler öne çıkıyor: Şehir ışıklarından ve yüksek yapılardan uzak, ışık kirliliğinin az olduğu kırsal alanları tercih edin. Ay yüzeyindeki kızıl tonların detaylarını daha net görebilmek için dürbün ya da teleskop kullanabilirsiniz. İzleme planı yapmadan önce bulunduğunuz bölgenin bulutluluk ve hava tahminlerini kontrol etmek olası hayal kırıklıklarını önler. Anı kaydetmek isteyenler ise uzun pozlama çekimleri için kamera ya da telefonlarını sabit bir tripoda yerleştirmeli.