Son Mühür - Türkiye genelinde mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde sert bir değişim göstermesi bekleniyor. Soğuk hava dalgasıyla birlikte birçok bölgede sıcaklıkların hızla düşeceği ve yer yer yoğun kar yağışının etkili olacağı öngörülüyor. Orhan Şen, özellikle çarşamba gününden itibaren Anadolu genelinde yılın en sert kış koşullarının görülebileceği uyarısında bulunurken, üç gün sürmesi beklenen sistemin başta kara yolu ulaşımı olmak üzere günlük yaşamda aksamalara yol açabileceğini ifade etti.

Sıcaklıklar düşecek, sert kış geliyor

Orhan Şen tarafından paylaşılan verilere göre beklenen dondurucu soğuk ve kar yağışı dalgası ilk olarak İç Anadolu Bölgesi’ni etkisi altına alacak. Ardından sistemin genişleyerek Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’ya doğru ilerlemesi bekleniyor. Gündüz sıcaklıklarının dahi hissedilir biçimde düşerek ortalama 2-3 derece seviyelerinde seyredeceği üç günlük süreçte, özellikle yola çıkacak sürücülerin ve bölge halkının soğuk hava koşullarına karşı hazırlıklı olması gerektiği vurgulanıyor. Söz konusu bölgelerde kışın en zorlu günlerinin yaşanabileceği değerlendiriliyor.

Yola çıkacaklar dikkat

Hava durumu tahminlerinde öne çıkan en kritik başlıklardan biri lojistik ve ulaşım ağlarında oluşabilecek riskler olarak gösteriliyor. Özellikle çarşamba akşam saatlerinden itibaren etkisini artırması beklenen kar yağışı ve buzlanmanın, perşembe günü zirveye ulaşarak devam edebileceği değerlendiriliyor. Bu süreçte İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’da kara yolu ulaşımında ciddi aksamalar, sefer iptalleri ve trafik yoğunluğunun artması ihtimali bulunuyor. Uzmanlar, bu saatlerde yola çıkacak sürücülerin kış lastiği kullanması ve araçlarında zincir bulundurmasının hayati önem taşıdığına dikkat çekiyor. Marmara, Ege ve Akdeniz'de hava nasıl olacak? Anadolu’da yaşamı zorlaştırması beklenen sert kış koşullarının, Türkiye’nin batı ve güney kesimlerinde aynı ölçüde hissedilmeyeceği belirtiliyor. Meteorolojik veriler ve Orhan Şen’in değerlendirmelerine göre Marmara, Ege ve Akdeniz bölgeleri bu güçlü soğuk hava dalgasından büyük ölçüde etkilenmeyecek. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşların, Anadolu’daki dondurucu şartların aksine daha ılıman bir hava süreci geçirmesi bekleniyor. İstanbul'da karla karışık yağmur geçişleri İstanbul bu dondurucu soğuk hava sisteminin doğrudan merkezinde yer almasa da, kentin bazı bölgeleri için özel bir tahmin paylaşıldı. Buna göre yalnızca perşembe günü sabah saatlerinde İstanbul’un Anadolu Yakası’nda kısa süreli karla karışık yağmur (KKY) geçişleri görülebileceği ifade edildi.