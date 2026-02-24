Avrupa’da yaşanan vize krizi, özellikle İzmir’den yurt dışına çıkmak isteyen vatandaşları farklı arayışlara itti. Son dönemde Balkan ülkelerinden Kuzey Makedonya, İzmirlilerin en çok konuştuğu adreslerden biri haline geldi.

Hem turistik seyahat hem de yatırım amacıyla ülkeye gidenlerin sayısında artış olduğu belirtiliyor. Özellikle vizesiz giriş imkanı ve düşük vergi oranı, tercih sebepleri arasında öne çıkıyor.

Vergi oranı yüzde 10 seviyesinde

Kuzey Makedonya’da gelir ve kurumlar vergisi oranı yüzde 10 olarak uygulanıyor. Bu sabit oran, iş kurmayı ya da yatırım yapmayı düşünenler için cazip bulunuyor.

Ülkede Makedon Dinarı kullanılıyor. Yaşam maliyetlerinin görece düşük olması ve alışveriş imkanlarının uygun fiyatlı olması, İzmir’den gidenlerin dikkatini çeken diğer unsurlar arasında yer alıyor. Bazı yatırımcılar bunu açıkça bir avantaj olarak görüyor, bazıları ise önce gidip yerinde görmeyi tercih ediyor.

90 güne kadar vizesiz kalma hakkı bulunuyor

Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Makedonya arasındaki anlaşma kapsamında, umuma mahsus pasaport sahibi Türk vatandaşları 180 gün içinde 90 günü aşmamak şartıyla ülkeye vizesiz giriş yapabiliyor.

Bu durum hem tatil planlarını kolaylaştırıyor hem de iş görüşmeleri için seyahat edenlere rahatlık sağlıyor. Avrupa’daki uzun ve yorucu vize süreçlerine kıyasla daha pratik bir seçenek sunması, İzmir’de bu ülkeye olan ilgiyi artırıyor.

40 bin Euro’ya oturum izni imkanı

Kuzey Makedonya’da 40.000 Euro ve üzeri değerde gayrimenkul satın alan yabancılara 1 yıllık yenilenebilir oturum izni veriliyor. Bu uygulama özellikle yatırım amaçlı düşünenler için önemli bir detay.

Son dönemde İzmir’de bazı vatandaşların tatil için gidip ardından konut araştırmasına başladığı ifade ediliyor. Turistik ziyaretler zamanla yatırım planına dönüşebiliyor. Süreç bazen yavaş ilerliyor, bazen de beklenenden hızlı gelişiyor.

Üsküp ve Ohrid en çok tercih edilen şehirler

Ziyaretçilerin en çok yöneldiği şehirlerin başında başkent Üsküp geliyor. Bunun yanında UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Ohrid de yoğun ilgi görüyor.

Tarihi Osmanlı eserlerinin fazlalığı ve kültürel benzerlikler, İzmirliler için ayrı bir yakınlık hissi oluşturuyor. Turizm verileri, ülkedeki Türk turist sayısının her yıl arttığını ortaya koyuyor. Bu artışın gayrimenkul piyasasına da yansıdığı gözlemleniyor.

İzmir’de Avrupa hayali kurarken vize engeline takılan bazı vatandaşlar için Kuzey Makedonya artık sadece bir tatil rotası değil. Hem ekonomik şartları hem de vize muafiyeti nedeniyle alternatif bir yaşam merkezi olarak görülüyor. İlginin önümüzdeki dönemde daha da artması bekleniyor.