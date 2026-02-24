Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yürütülen dev konut hamlesinde süreç işliyor. İzmir genelinde yapılacak toplam 21 bin 20 konut için yapılan rekor başvuruların ardından, kuraya katılmaya hak kazananlar belirlendi. Bugün itibarıyla TOKİ resmi internet sitesi üzerinden merakla beklenen 'Hak Sahipliği Belirleme Kurası' öncesi başvuru durumları netleşti. Vatandaşlar T.C. kimlik numaraları ile sorgulama yaparken, kuranın ne zaman çekileceği sorusu arama motorlarında 'TOKİ İzmir kura tarihi açıklandı mı' şeklinde sıkça sorgulanıyor.

TOKİ İZMİR KURA ÇEKİLİŞ TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Vatandaşların en çok merak ettiği tarih konusunda henüz TOKİ'den resmi bir takvim yayınlanmadı. Ancak diğer illerdeki çekiliş süreçlerinin tamamlanmak üzere olması nedeniyle sıranın İzmir'e geldiği belirtiliyor. Kulislerdeki öngörülere göre; İzmir kura çekilişinin önümüzdeki hafta, yani 2-8 Mart haftası içerisinde gerçekleştirilmesi bekleniyor. Resmi tarih açıklandığında TOKİ'nin web sitesinden duyurulacak.

BAŞVURUSU KABUL VE RED OLANLARIN LİSTESİ YAYIMLANDI

Kura öncesi en kritik aşama tamamlandı. TOKİ, İzmir projesi için başvuruda bulunanların dosyalarını inceledi ve şartları sağlayanlar ile sağlamayanları ayırdı. Vatandaşlar, https://talep.toki.gov.tr/500binkonut/ resmi internet adresi üzerinden başvurularının 'Kabul' veya 'Red' durumunu kontrol edebiliyor. Listede ismi 'Kabul' olarak görünenler kura çekilişine dahil edilecek.

﻿ İZMİR MERKEZDE 17 BİN KİŞİNİN BAŞVURUSU İPTAL EDİLDİ

Açıklanan listelerdeki istatistikler ise projenin gördüğü yoğun ilgiyi ve eleme sürecini gözler önüne serdi.

İzmir Merkez: İnşa edilecek 15 bin konut için toplamda 140 bin 102 kişi başvuru yapmıştı. Ancak tapu kaydı, gelir durumu veya ikamet gibi şartları taşımadığı tespit edilen 17 bin 256 kişinin başvurusu reddedildi.

Aliağa: İlçede yapılacak 1.200 konutluk proje için 8 bin 489 vatandaşın başvurusu kabul edilirken, 1.983 kişinin başvurusu koşulların sağlanamaması nedeniyle iptal edildi.

