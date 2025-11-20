İzmir'in en önemli, en etkin, en sonuç odaklı STK'sı kim diye sorulsa benim aklıma ilk gelen adreslerden biri kuşkusuz İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği olurdu.

Toplumun kılcal damarlarına bu kadar nüfuz edebilen başka bir organizasyon göstermek kolay değil.

Bir kentin, her ilçesinde, her mahallesinde, her sokağında ve neredeyse her evinde bir şekilde etkisi olan İEOSB gerçeği var karşımızda.

Yaklaşık 350 bin esnafa ev sahipliği yapan İzmir, 2023'ten bu yana Yalçın Ata'ya emanet.

Zor bir görev.

Hem üyelerinin bu ekonomi şartlarında kepenklerini açık tutmasına yardım edeceksin hem de ayakkabıcısından terzisine, kahvehanecisinden lokantacısına, taksicisinden küçük perakendecisine kadar yüzlerce sektörede hizmet alan İzmirli'nin memnun olmasını sağlayacaksın.

Yalçın Ata, işte bu zorlu görevi 'İşte budur' dedirtecek şekilde başaran bir isim.

Onu, Ayakkabıcılar Odası başkanlığı döneminde başarılı icraatlarıyla tanımıştım.

16 yıllık Zekeriya Mutlu yönetimine son verdiği andan itibaren mücadelesinin de en yakın tanıklarından biriyim.

Bugünlerde, 2026'dan itibaren uygulanacak ve binlerce küçük esnafın cebini yakacak, basit usulden gerçek usule geçişine karşı verdiği çabasına şapka çıkartmak isterim.

Yalçın Ata'nın, Kınık, Beydağ ve Karaburun hariç İzmir'in nüfusu 30 binden fazla olan 27 ilçesinde binlerce esnafın zarar göreceği uygulama için başta AK Parti milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı olmak üzere İzmir siyasetine yön veren isimlerle mesaisi onu birilerinin hedefi yapmış gibi görünüyor.

Meyve veren ağacı taşlarlar diye boşuna söylememişler.

2026'da başlayacak İEOSB kongre takviminde Yalçın Ata'nın güven tazelemesi hayatın doğal akışı içinde olması gereken bir eylem.

İzmir esnafının Yalçın Ata'ya ihtiyacı olduğu ortada.

Ona bu mücadelesinde köstek olmak değil destek olmak gerekir.

Ne yapsalar beyhude...

Yalçın Ata'yla İzmir esnafının bağını öyle kolay kolay kopartamazsınız...