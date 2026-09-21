Kalpleri fethetmek zordur… Neden? Çünkü, kalp fethetmeye kalkışan “ince fikirli” olmak zorundadır! Yetmez… Kalbinden “merhamet” fışkırmalıdır… O da yetmez… İnsanlığın “kitabını yazmış” bir kalemşor diye bilinmelidir! Mesela… Yeri geldiğinde...

Karşılıksız iyilik yapmanın “dayanılmaz” hafifliği…

Sizi, bizi, hepimizi, hiç mi mutlu etmiyor?

Yine mesela…

Susamış olma ihtimalinize karşı…

Siz istemeden…

Bardağınıza altın kalpli birilerinin su koyması…

Kim bilir…

Sizi nasıl da kanatlandırıyordur?

*

“Türk Milleti, derin dostluklarla mutlu olur...”

Çünkü...

Kalbimizde her zaman dostlara yer vardır; üstelik tartışmasız!

Sahi...

Ne güzel söylemiş...

Gazi Mustafa Kemal Atatürk:

“Türk milleti çalışkandır, Türk milleti zekidir, çünkü Türk Milleti’nin karakteri yüksektir...”

*

Gelelim, ana konuya...

Yüksek enflasyon bi’yanda...

Ekonomik kriz bi’yanda...

Özellikle...

Parmak kadar ilkokul öğrencileri...

Hayat pahalılığının “ekstra kurban”ı oluyor...

Çünkü, öğle yemeğinden yoksunlar!

Peki, neden?

Çünkü...

Güzel Türkiye'nin devlet okullarında ve ilkokullarda...

Öğrencilere “düzenli ve ücretsiz”...

Bir öğün yemek “verilmemesinin temel nedeni”...

İddialara bakılırsa...

Bu konuda “kamusal bir yükümlülük” veya...

Öncelikli bütçe kalemi belirlememiş olmasından kaynaklanıyor!

*

...Ve tam da bu sırada...

Bakın ne oldu!

*

Sivas’taki bir ilkokulda...

Kantinden alışveriş yapamayan(!) öğrenciler için...

Şaşıracaksınız ama...

Belki bu güzel memlekette ilk kez...

“Okulda Askıda Tost” uygulaması gibi!..

Anlamlı bir tabloyu ortaya koyarken...

Böylesi “kalpten” bir gelişme...

Herkesi hem şaşırttı hem de alkışlandı...

*

Sivas'ta kent merkezinde eğitim veren Dört Eylül Ortaokulu'nda...

Kantin işletmeciliği yapan Ümit Alpan...

Acıklı ama kantinden alışveriş yapamayan öğrenciler için...

“Askıda tost” uygulaması ile büyük takdir topluyor...

O okulda...

İhtiyacı olan öğrencilerin kantin ücreti...

“Durumu iyi” olan aileler tarafından karşılanıyor...

Söz konusu öğrenciler...

Okul yönetimi tarafından belirleniyor ve...

Eğitim dönemi boyunca “ücretsiz öğle öğünü”nden faydalanıyor...

Bundan daha güzel ne olabilir?

*

Kantini işleten Ümit Alpan, kalbinden geçenleri şöyle özetliyor:



“Dünyadaki en güzel yer (Bir çocuğun kalbidir) diyerek iki yıldır çocukların tebessümüne gölge düşmesin, hiç bir evladımız arkadaşına bakıp iç çekmesin diye böyle bir kampanya başlattım... Vatandaşın desteğiyle askıda tost kampanyamızın üçüncü yılındayız... (Veren elin alan eli görmediği) bu sessiz dayanışmayla çocukların yüzünü güldürmeye devam ediyoruz... Bu kampanyayı sosyal medya hesaplarımda paylaşıyorum... Yurt dışından bile harika destekler görüyorum... Bizim askıda tost verdiğimiz öğrencilerimizin velilerine bilgi veriyoruz... Öğrencimiz kimse görmeden yiyeceğini alıyor...”

*

Bitiriyoruz...

Okul öncesi eğitimde...

Bir öğün ücretsiz yemeğin kaldırılmasına karşı...

Milli Eğitim Bakanlığı’na açılan davada...

Danıştay 8. Dairesi, “mali kaynaklar yeterli olmadığı” ve...

Milli Eğitim Bakanlığı’nın...

Mali kaynaklar ve ihtiyaçlar arasında...

“Denge kurma” zorunluluğu olduğu gerekçeleriyle...

Okul öncesi eğitimde verilen...

Ücretsiz yemek uygulamasının kaldırılmasını hukuka uygun bulmuştu...

İyi de...

Çocuk bunlar...

Yiyecekler ki, büyüyecekler; öyle değil mi?

“İHA”nın katkılarıyla...

(*) Meftun: Tutkun, gönül vermiş, vurgun ve hayran...

Nokta...

Hamiş: İlkokul çağındaki çocukların yeterince beslenememesi, fiziksel gelişim geriliğine, zihinsel kapasite kaybına ve akademik başarısızlığa yol açar... Bu dönem, çocukların hem büyüme hızının devam ettiği hem de yoğun bir öğrenme sürecine girdikleri kritik bir evredir...

Sonsöz: “Özellikle sabah kahvaltısını (pas geçen) atlayan veya yetersiz öğün tüketen çocukların okul başarısı doğrudan olumsuz etkilenir... Avrasya Hastanesi uzmanlarına göre besin eksikliği IQ puanı ve bilişsel performansı geriletebilir...”