Yıllardır “Komşu” diyerek... Dostluğun ne “anlama” geldiğini... Aslanlar gibi sergilediğimiz dibimizdeki Yunanistan... Her zaman olduğu gibi... Yine... “Huzursuz” bir tavır sergilemeye başladı... Üstelik... Anlamsız niyetini alenen sergilemekten çekinmiyor!

Peki, ne yapıyor?

Şunu yapıyor!

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, ilk kez...

Meis Adası’na giderek...

Askerleriyle görüntü verdi...

Herkes bilir...

Böylesi pozlar...

Komşu ülkeleri “huzursuz” eder; yanlış mı?

Nitekim...

İddialara göre...

Miçotakis’in...

Meis’ten sonra, Karaada ve Fener Adası’na gitmesi gündemde...

Resmi ifadelere göre...

Ancak...

Bu adaların Yunanistan’a devredildiğine dair tek bir antlaşma yok...

Karaada ve Fener üzerindeki “egemenlik” meselesi...

İddialara göre...

Atina’nın, Meis üzerinden...

Türkiye’yi, Antalya Körfezi’ne “hapsetme” tezini doğrudan etkiliyor...

İki ada, Meis’in batı, güney ve doğusunu kapatarak...

Komşu’nun...

Doğu Akdeniz’de...

On binlerce kilometrelik denizalanı talebini de önüne çekiyor...

Türkiye’ye ait olması gereken bu adalar...

Komşu tarafından (*) tahkim ediliyor...

*

Peki, neden Komşu, durmadan bir “tedirginlik” yaratıyor?

Yunanistan’ın gözü gerçekten “Cennet Türkiye”nin kıyılarında mı?

*

Biz “Komşu”ya...

Gerçek “dostluk” örneği sergiliyoruz...

Üstelik...

Cömertçe...

Rakamlar hep doğruyu işaret eder...

Gidelim azıcık geriye...

Sadece 2024 yılında...

“1,2 milyon” civarındaTürk ziyaretçi gitti o adalara...

2025'te ise...

O sayı “1,8 milyonu” aştı...

Sıkı durun...

Sadece 2025 yılında Türk turistlerin Yunanistan ekonomisine katkısı...

“818 milyon doları” geçti...

Nedenini herkes biliyor...

Türkiye'deki tatil maliyetleri aşırı yüksek ve...

Yunan adalarında başlatılan “kapıda vize” uygulaması...

Her şeyi kolaylaştırıyor...

Peki...

Komşu bize geliyor mu?

Eh, işte...

İyisi mi, rakamlar konuşsun...

Geçen yaz (2025) Yunanistan'dan “Türkiye”ye gelen ziyaretçi sayısı...

Resmi kurumlara göre yaklaşık “564 bin” ile “620 bin” arasında...

Eh, kim kazanıyor?

Kendiliğinden belli oluyor ve...

Biz hala...

“Komşu’dan soğuk sürprizlerle karşılaşıyoruz...”

Yanlış mı?

(*) Tahkim: “Taraflar arasındaki hukuki uyuşmazlıkların devlet mahkemeleri yerine, tarafların seçtiği hakemler aracılığıyla çözülmesi yöntemi...”

Nokta...

Hamiş: Ege Denizi'nde Yunanistan'a ait binlerce ada ve kayalık bulunuyor... Atina, bu adaların güvenliğini sağlamak ve anakara ile adalar arasındaki coğrafi bütünlüğü korumak istiyor...

Sonsöz: Yunan adalarında daha ekonomik fiyatlara ve (gidenler böyle diyor!) daha kaliteli hizmet, konaklama ve yeme-içme imkânı bulabiliyorlar...