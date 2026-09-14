Son Mühür- Son Mühür’ü gündem olan Seferihisar Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk, rüşvet ve görevi kötüye kullanma soruşturması haberi, dosyadaki çarpıcı ayrıntılarla gündeme damga vurmuştu. Soruşturma kapsamında tutuklanan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Gökhan Pehlivan hakkındaki iddialar, itirafçı S. A.’ın emniyet ifadeleri ve dava dosyasına giren WhatsApp yazışmalarıyla ortaya çıkmıştı.

Tanışma ve Bodrum’daki buluşma

İtirafçı S. A., 2021 yılında Bayraklı Folkart Towers’taki bir mekanda Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Gökhan Pehlivan ile tanıştığını ve ilk gün ilişki yaşadıklarını belirtti. İfadelere göre Pehlivan, 2023 yılı Mayıs ayında A.’ı arayarak Bodrum’a davet etti. Makam şoförü D. Ö. yönetimindeki araçla Bodrum’da kiralanan bir villaya götürülen A., burada Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ile tanıştırıldı. Olay gününden sonra Başkan Yetişkin ile A. arasında 'sevgili' ilişkisi başladı.

Gündem olan haber sonrası sosyal medyada kullanıcılar tarafından birçok eleştiri yapıldı.. Kamuoyunda geniş yankı uyandıran haberin altına yazılan yorumlarda, vatandaşlar hem sert eleştirilerde bulundu hem de tepkilerini dile getirdi.

Paylaşımın altına onlarca etkileşim gelirken, sosyal medya kullanıcıları yaşanan duruma ilişkin duygularını ve düşüncelerini paylaştı.

"Seçim sürecinde adaylar doğru seçilmeli"

Yapılan yorumların büyük bir kısmında şeffaflık, liyakat ve kamu kaynaklarının kullanımı konularına dikkat çekildi. Sosyal medya kullanıcıları, yerel yönetimlerde ahlak ve disiplinin esas alınması gerektiğini belirterek, iddiaların bir an önce netliğe kavuşturulması çağrısında bulundu. Bazı kullanıcılar ise seçim süreçlerinde partizanlıktan ziyade adayların geçmişi ve yetkinliklerinin dikkate alınması gerektiği görüşünü savundu.



Söz konusu haberin ardından platformlarda çok sayıda farklı görüş dile getirildi. Birçok kullanıcı, iddia edilen durumların kabul edilemez olduğunu belirterek yetkililerin adımlar atması gerektiğini savundu.

Bazı sosyal medya kullanıcıları ise yerel yönetimlerin sadece sunduğu hizmetlerle değerlendirilmesi gerektiğini ifade ederken, büyük bir çoğunluk ise kamu görevlilerinin sorumluluk alanlarının her boyutuyla topluma örnek teşkil etmesi gerektiğini vurguladı.

Gündeme oturan haberle ilgili durumun absürtlüğüne dikkat çekmek isteyen bazı kullanıcılar ise olaya mizahi ve eleştirel bir dille yaklaştı.