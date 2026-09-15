Kemal Kılıçdaroğlu’nun üç uzmanlık alanı vardı... Ekonomistti... Maliyeciydi... Hesap uzmanıydı...

Yıllarca...

Kamu sektöründe bürokrat olarak çalıştı...

Ama “siyaset” baskın çıktı!..

Deniz Baykal veda edince...

Cumhuriyet Halk Partisi’nde “bir numara” koltuğuna geçti...

Yıllar boyunca CHP Genel Başkanı ve ana muhalefet liderli olarak görev yaptı...

Siyaset’te neredeyse çeyrek asır...

Eskisi gibi değil; politikayı şimdilerde daha çok seviyor...

Bir ara kenara çekildi...

Özgür Özel, “CHP”ye kaptanlık yaptı...

Bugün yine eski CHP koltuğunda...

Ancak...

Her şeye rağmen...

“Vatandaşın nabzı nasıl atıyor?”

İşte o önemli...

*

Peki, manzara nasıl?

“ORC Araştırma”...

“9-11 Eylül 2026” arasında 26 ilde...

2 bin 450 katılımcıyla gerçekleştirdiği son seçim anketi hayli ilginç...

Katılımcılara "Bu pazar genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" sorusunun yöneltildiği araştırmada “AK Parti yüzde 35,2” oy oranıyla “birinci sırada” yer alırken, “Yeni Parti yüzde 19,4” ile ikinci sıraya yerleştirmişti...

*

Görünen şu ki...

CHP’nin lideri Kılıçdaroğlu’na göre...

İlerleyen süreçte veya...

Olası erken bir seçimde...

“Yeni Parti” ile işbirliğine yeşil ışık yakarken...

Bi’de gördük ki...

Özgür Özel, mevcut CHP yönetimini...

Meşru bir yapı olarak görmediklerini...

Kılıçdaroğlu ve partisiyle herhangi bir işbirliği yapmalarının...

“Asla mümkün olmadığını” açıklayıverdi...

Kemal Kılıçdaroğlu'na göre ise...

Olası bir seçimde...

“Yüzde 51 oy”a ulaşabilmek için...

Muhalefetin “işbirliği” yapması gerektiğini vurgulamış ve...

“Yeni Parti” ile seçim işbirliğine kesin olarak olumsuz bir yorum yapmayacaklarını belirtmişti...

*

Bu kadar mı?

Tabii ki, hayır...

Çünkü...

Türkiye’de “erken seçim tartışmaları” her daim gündemdedir...

“Mart 2027”de olası bir baskın seçim ihtimaline karşı...

“YENİ Parti”nin hazırlıkları dikkat çekiyor...

14-15 Kasım’da ilk kurultayını gerçekleştirmeye hazırlanan...

Özgür Özel’in lideri olduğu...

195 milletvekilinden oluşan “Yeni Parti”...

Seçim Kanunu nedeniyle...

Eğer...

“Seçime girme yeterliliği oluşmaz” ise...

Tüm kurmay kadrosunu...

Seçime girme yeterliliğine sahip yedek partiye taşıyacak...

Gelişmelere bakılırsa...

“Yeni Parti”nin...

Sadece bir “B planları”nın olmadığını...

“Yedeğin de yedeği” için hazırlık yaptıkları belirtiliyor...

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Bitiriyoruz...

Ardahan’da vatandaşların işsizlik ve torpil şikayetlerini dinleyen...

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel...

İktidara gelmeleri halinde “adamı olanların” değil, “geride kalanların” öne çıkarılacağını söylemişti...

Nokta...

Hamiş 1: Bu arada, “Yeni Parti” lideri Özgür Özel’in, ayrıca...

Seçim sürecine özel bir “MYK” oluşturacağı, seçimi yönetecek kadroların ise deneyimli isimlerden seçileceğini dile getiriyor...

Hamiş 2: Kamuoyu araştırma şirketi “ORC”nin 26 il genelinde gerçekleştirdiği saha çalışmasında seçmen tercihleri ölçüldü... Araştırma sonuçlarına göre AK Parti “yüzde 35,2”lik oy oranıyla anketin birinci partisi oldu... AK Parti'nin ardından “Yeni Parti” %19,4 oy oranı elde ederek ikinci sırada yer aldı...

Hamiş 3: ...Ve, bir son dakika araştırması daha: “Gündemar”ın Temmuz ve Ağustos ayı anket sonuçlarına damga vuran detay, Yeni Parti'nin oylarında görülen dikkat çekici düşüş oldu... Temmuz ayında AK Parti'ye yaklaşık 12 puan fark atan Yeni Parti'nin yaklaşık 12 puanlık gerilemeyle Ağustos ayı anketinde ikinci sırada yer buldu... Aynı süreçte CHP'nin oylarını ikiye katlamasına rağmen yüzde “7'lik ülke barajı”nı geçememiş olduğu gözleniyor...

Sonsöz: Merak edilen soru şu: “CHP'de olağanüstü kurultay kararı hangi koşullarda alınacak? İşte cevabı: “CHP tüzüğünün 48. Maddesi’ne göre genel başkan doğrudan ya da Parti Meclisi'nin kararı ya da kurultay üye tamsayısının beşte birinin imzalarıyla olağanüstü kurultayı toplayabilir...”