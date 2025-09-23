Hafta sonu bir Foça'ya yelkenleri rüzgarla dansını izlerken, şehrin diğer ucunda da masalsı bir festival daha var...

İva Natura 5. Masal Fabrikada Festivali... Kozmetiğin kitabını yazan Levent Kahrıman yine çok özel bir program hazırlamış ekibi ile birlikte...

Cumartesi günü hem masal dinleyeceğiz hem de Aromatik bitkilerin mistik kokusunu içimize sindireceğiz.

Masal dinlemeyi kim sevmez ki hele anlatıcısı o masalı Gözümüzün önüne getirebilirse... Evet masal dünyasının kapıları beşinci kez açılıyor. Bu yılda birbirinden özel söyleşiler var

MASAL MASAL İÇİNDE...

İşte etkinlik içinden seçtiğim bazı söyleşiler...

Gülçin Santırcıoğlu, Masalların seyrine yön veren kadınlar...

Şükrü Erbaş ve Metin Karausta, Çırpınıp içinde döndüğümüz dünya...

Buket Uzuner ve Nuray Önoğlu, Uyumsuz Defne Kaman'ın Maceraları...

Melike Şahin, Üç Batur...

Ayhan Erkan ve Kajin Dara, Simurg...

Efe Elmas, Masal diyarları ve sembolleri...

Kevser Çimenli, İyiliğin girişimcilik hali...

Ebu Burak ve Kajin Dara, Kuşlar...

Alev Gürcan Tenker ve Mustafa Karayel, Elma ağacının büyülü bahçesi...

Vedat Ozan, Bir duyu olarak koku ve kültürel özdüşümleri...

Nazım Tanrıkulu, Bitki dili ve hakları...

Nuray Önoğlu, Luna'nın Masalı...

Eliz İdiz, Masalın ritmi...

Starling Circus, Masalın eğlencesi...

Bu kadar güzel masallar ve eğlence bir güne sığacak... Festival sonrasın ağzınızdan oluşan tat bir yıl sonra buluşunca kadar sürecek... Siz fabrikadan ayrılırken ekip seneyi planlamaya başlayacak bile...

MASALIN TÜM HALLERİ BURADA...

Evet masallar imkansızı başarabileceğimizi gösterir. Böylesi festivalde hem küçükler hem de içindeki çocuğu canlı tutanlar çok mutlu olacaklar. Torbalı Laber Kimya fabrikasında gerçekleşecek Masal Fabrikada festivaline ulaşmak çok kolay. Masal severler için, İZBAN Torbalı istasyonundan ring seferler var.

ELMANIN EN KIRMIZISI SİZE...

Hadi ne duruyorsunuz? Gökten üç elma düşmüş. Biri size biri bana biri de bu Festivali tüm zorluklara rağmen sürdüren kahramana... Levent Kahrıman yüreğinize sağlık...