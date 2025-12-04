Son Mühür- Yıl sonunun yaklaşmasıyla birlikte birçok marka faizsiz ya da düşük faizli kredi kampanyalarını sürdürmeye devam ediyor.
2026 Ocak ayında da kısmen devam etmesi beklenen kampanyalar, markaların fiyat artışına gitmesini engelledi.
2026 model ithal araçlar şubatta gelecek
İthal olarak Türkiye’ye gelecek olan 2026 model araçların şubat ayına kadar ülkeye ulaşması ve showroomlarda satışa çıkması bekleniyor. Bu süreçte tüketicilerin uygun fiyatlı modellere yönelimi öne çıkıyor.
Türkiye’de satışta olan en ucuz sıfır otomobiller hangileri?
Aşağıdaki modeller, güncel fiyatlarıyla Türkiye pazarında en uygun sıfır otomobiller arasında yer alıyor:
Ford – Alfa Romeo – Toyota – Subaru – BMW
Ford Puma Titanium – 1.784.800 TL
Alfa Romeo Junior Elettrica Speciale – 2.273.468 TL
Toyota Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S – 1.750.000 TL
Subaru Yeni Crosstrek e-BOXER – 3.299.900 TL
BMW 120 Sport Line – 3.413.900 TL
Volkswagen – Audi – Peugeot – Togg – Suzuki
Volkswagen Polo 1.0 80 PS Manuel Impression – 1.765.000 TL
Audi A3 Sportback TFSI 110 kW Advanced S tronic – 3.063.320 TL
Peugeot E-208 GT 100 kW – 1.922.000 TL
Togg T10X V1 Standart Menzil – 1.862.000 TL
Suzuki Swift 1.2 MHEV CVT Life (Tek Renk) – 1.685.000 TL
Hyundai – Mercedes – Ssangyong – Nissan – Renault
Hyundai i10 1.2 MPI 79PS Jump – 1.165.000 TL
Mercedes A200 AMG – 3.170.000 TL
Ssangyong Tivoli Deluxe 1.5 Otomatik Benzinli – 1.780.000 TL
Nissan Juke 1.0 DIG-T 115PS 6MT Tekna – 1.549.000 TL
Renault Clio Evolution 1.0 TCe X-Tronic 90 hp – 1.536.000 TL
MG – Opel – Skoda – Chery – Citroen
MG Yeni HS – 2.385.000 TL
Opel Corsa 1.2 100 HP Benzin MT6 – 1.390.000 TL
Skoda Fabia Premium 1.0 TSI 115 PS DSG – 1.649.200 TL
Chery Tiggo 7 Prestige 4X2 – 2.199.000 TL
Citroen Elektrikli e-C3 – 1.375.000 TL
Seat – Honda – Dacia – Kia – Cupra – Lexus – Fiat – Jaecoo – BYD
Seat Ibiza 1.0 EcoTSI 115 PS DSG Style – 1.427.500 TL
Honda Jazz 1.5 Hibrit Otomatik Elegance – 1.730.000 TL
Dacia Sandero Stepway Expression TCe 90 Auto – 1.420.000 TL
Kia Picanto 1.0L 63 PS AMT – 1.260.000 TL
Cupra Formentor 1.5 eTSI (mHEV) 150 PS DSG Impulse – 2.244.000 TL
Lexus LBX – 2.800.000 TL
Fiat Egea Sedan Easy 1.4 Fire 95 HP GSR – 1.099.900 TL
Jaecoo 7 Revive – 2.170.000 TL
BYD ATTO 2 – 1.529.000 TL
Tüketici uygun fiyata yöneliyor
Ekonomik koşulların ağırlaşmasıyla birlikte alıcıların daha uygun fiyatlı sıfır otomobillere yöneldiği belirtiliyor.