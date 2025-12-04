Son Mühür- Yıl sonunun yaklaşmasıyla birlikte birçok marka faizsiz ya da düşük faizli kredi kampanyalarını sürdürmeye devam ediyor.

2026 Ocak ayında da kısmen devam etmesi beklenen kampanyalar, markaların fiyat artışına gitmesini engelledi.

2026 model ithal araçlar şubatta gelecek

İthal olarak Türkiye’ye gelecek olan 2026 model araçların şubat ayına kadar ülkeye ulaşması ve showroomlarda satışa çıkması bekleniyor. Bu süreçte tüketicilerin uygun fiyatlı modellere yönelimi öne çıkıyor.

Türkiye’de satışta olan en ucuz sıfır otomobiller hangileri?

Aşağıdaki modeller, güncel fiyatlarıyla Türkiye pazarında en uygun sıfır otomobiller arasında yer alıyor:

Ford – Alfa Romeo – Toyota – Subaru – BMW

Ford Puma Titanium – 1.784.800 TL

Alfa Romeo Junior Elettrica Speciale – 2.273.468 TL



Toyota Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S – 1.750.000 TL

Subaru Yeni Crosstrek e-BOXER – 3.299.900 TL

BMW 120 Sport Line – 3.413.900 TL



Volkswagen – Audi – Peugeot – Togg – Suzuki

Volkswagen Polo 1.0 80 PS Manuel Impression – 1.765.000 TL

Audi A3 Sportback TFSI 110 kW Advanced S tronic – 3.063.320 TL



Peugeot E-208 GT 100 kW – 1.922.000 TL

Togg T10X V1 Standart Menzil – 1.862.000 TL

Suzuki Swift 1.2 MHEV CVT Life (Tek Renk) – 1.685.000 TL



Hyundai – Mercedes – Ssangyong – Nissan – Renault

Hyundai i10 1.2 MPI 79PS Jump – 1.165.000 TL

Mercedes A200 AMG – 3.170.000 TL



Ssangyong Tivoli Deluxe 1.5 Otomatik Benzinli – 1.780.000 TL

Nissan Juke 1.0 DIG-T 115PS 6MT Tekna – 1.549.000 TL

Renault Clio Evolution 1.0 TCe X-Tronic 90 hp – 1.536.000 TL



MG – Opel – Skoda – Chery – Citroen

MG Yeni HS – 2.385.000 TL

Opel Corsa 1.2 100 HP Benzin MT6 – 1.390.000 TL



Skoda Fabia Premium 1.0 TSI 115 PS DSG – 1.649.200 TL

Chery Tiggo 7 Prestige 4X2 – 2.199.000 TL

Citroen Elektrikli e-C3 – 1.375.000 TL



Seat – Honda – Dacia – Kia – Cupra – Lexus – Fiat – Jaecoo – BYD

Seat Ibiza 1.0 EcoTSI 115 PS DSG Style – 1.427.500 TL

Honda Jazz 1.5 Hibrit Otomatik Elegance – 1.730.000 TL



Dacia Sandero Stepway Expression TCe 90 Auto – 1.420.000 TL

Kia Picanto 1.0L 63 PS AMT – 1.260.000 TL

Cupra Formentor 1.5 eTSI (mHEV) 150 PS DSG Impulse – 2.244.000 TL



Lexus LBX – 2.800.000 TL

Fiat Egea Sedan Easy 1.4 Fire 95 HP GSR – 1.099.900 TL

Jaecoo 7 Revive – 2.170.000 TL

BYD ATTO 2 – 1.529.000 TL

Tüketici uygun fiyata yöneliyor

Ekonomik koşulların ağırlaşmasıyla birlikte alıcıların daha uygun fiyatlı sıfır otomobillere yöneldiği belirtiliyor.