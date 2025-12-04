Son Mühür / Yağmur Daştan - Konak Belediyesi aralık ayı ikinci meclis birleşimi, Eşrefpaşa Dr. Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi’nde Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu’nun yönetiminde gerçekleşti. Toplantıda, kentsel dönüşümü ve imar planları konusu gündeme geldi. AK Parti ve MHP’li meclis üyeleri hizmetler noktasında eleştirilerini sıralarken; Başkan Mutlu da özellikle ilçede süren kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında son gelişmeleri aktardı.

AK Parti’den ‘şeffaflık’ eleştirisi

Toplantıda, 2981 Sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına aykırı yapılara uygulanacak bazı işlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun ile ilgili belediye lehine çeşitli tarihlerde ve değerlerde tesis edilmiş olan ve günümüz değerlerine göre çok düşük kalan ipotek bedellerinin bedel tespitinin Kıymet Takdir Komisyonunca yapılması oy çokluğu ile kabul edildi.

Önerge hakkında söz alan AK Partili meclis üyesi İlhan Önen, “Bu önergede bildiğim kadarıyla Gültepe’de bulunan Çitak arazilerde oturan vatandaşla alakalı. Komisyonda da sorduk ama herhangi bir cevap alamadık. Belediye olarak buradan beklediğiniz gelir ne kadar? Vatandaşın ödeyeceği tutar ne kadar? Bizler de tüm bu belirsizlik durumundan ve şeffaflık durumu olmadığından dolayı oy çokluğu verdik” dedi.

‘Güncelleme yapılması gerekiyordu’

CHP’li meclis üyesi Ahmet Yıldız, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Toplantıda da İlhan arkadaşımıza aktarmıştık, bunu 2981 Sayılı İmar Affı Yasası hükümleri gereği yapıyoruz. 1983 yılı itibariyle başlamıştı, ilk taksidi o zaman yatırıldı. O zamanki bedelle, YTL değil TL ile başlamıştı.31 Mayıs 2012 tarihinde yasa değiştiği için 2023 tarihinde yürürlükten kaldırılmıştı. Bu nedenle de güncelleme yapılması gerekiyor. Bu nedenle rayiç bedelleri konusunda karar verecek olan encümen ve takdir komisyonu. Onlar bu çalışmayı gerçekleştireceğinden bir rakam veremedik. Bu da hem meclise hem de yönetmeliklere aykırı. Biz sadece meclis olarak yapılabileceğine oy verdik.”

CHP’li meclis üyesi Kazım Umdular da “Değişen mevzuata uygun olarak bir plan bütçe komisyonu kararı var, şeffaflık sorgusu yapmak abesle iştigal” dedi.

AK Parti ve MHP’den ‘eski başkanlar’ hatırlatması!

Toplantının gündem dışı konuşmalar bölümünde AK Partili ve MHP’li meclis üyelerinden ‘hizmet’ eleştirisi geldi. AK Partili meclis üyesi İsmail Özen, “Yedi yıl öncesinde Sema Pekdaş belediyeyi kasada para ile bıraktı, yanlış planlama ve yöntemlerle bu seviyeye kadar geldik. Bu borçların kapanması için satışlarla ilgili, devirler ve SGK’ya takaslarla alakalı iyi niyetimizle birlikte olumlu onay vererek hareket ediyoruz. Artık bu saatten sonra biz de sizden bir şeyler bekliyoruz. Borcumuz var ama yollarımız çok kötü, daha farklı problemlerimiz de var. Biz de bu iyi niyetin karşılığında sizlerden bir şeyler görmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

MHP’li meclis üyesi Ali Peynirci de “Geçmiş dönem Abdül Batur başkanın döneminde Beştepeler ve Gültepe kentsel dönüşüm planları yaptık. Buralarda Beştepeler semt merkezinde Gültepe Toros’ta semt merkezinde vatandaşlarımız geldi ve çalışmaları sordu. Geldiğimiz noktada ‘Kentsel dönüşüm ile ilgili ne yapacağız’ dediğimizde ‘Vatandaşın önünü açtık, engelleri kaldırdık’ dediniz. Modern bir Konak istiyoruz. Vatandaşın kendi binasını yenilemekle kentsel dönüşüm olmuyor. Vatandaş gelip konuşup anlattınız ne oldu diye soruyor. Jandarmanın olduğu yer ile ilgili Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay bey “‘Ben yapacağım’ dedi” dediniz. Bu konuyla ilgili bir gelişme var mı? Taziye evleri talepleri de var. Bunlarda son durum nedir? Konak’ın bu problemlerini konuşalım” diye konuştu.

‘Aslında kentsel dönüşüme hazırız…’

Eleştirilerin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Mutlu ise “Kentsel dönüşümde biz geldiğimizde planlar yapılmıştı, biz prensip karar aldık. Tekrar üçüncü kez plan yapmayalım, bunların uygulamalarını yapalım diye. Planların 18 uygulamaları yapılmamıştı; hatta Güney Mahallesi’nde 20 yıl önce planı yapılan uygulama planı yapılmayan yer vardı. Çoğunun 18 uygulamalarını yaptık, askıya çıktık. Yasal sürecini tamamladık, imar durumu verebilir hale getirdiklerimiz var. Gültepe’de belirtilen adalar o kadar büyük ki burada dönüşümün zorluğunu gördük. 18 aydır yatırımcılarla pek çok toplantı yapıyoruz. Ticaret Odasına, müteahhitler birliğine gidiyoruz. Gültepe’deki adalar büyük olduğu için bunları minimum bin metrekareye çektik. Şu anda imar komisyonunda, görüşüldükten sonra şekillenecek ve daha kolay hale gelecek. Zaten bu yapılan planlarda yolların çoğu yeniden tasarlanıyor, yeni bir kent yaratılıyor. Beştepeler, 18 uygulamaları da yapılan hazır alanlar. Bir tek Gürçeşme’de Büyükşehir ve TCDD arasındaki Lale Mahallesi’ndeki durak ve orada geçecek olanların plana işlenmesi nedeniyle yaşanan bir anlaşmazlık nedeniyle dava var. Şimdi o konular plana işleniyor, o hukuki sıkıntıları da Büyükşehir en kısa zamanda çözecek. Gürçeşme hazır, Gültepe’de de adalar hazır hale geldiğinde biz aslında kentsel dönüşüme hazırız” dedi.

Ballıkuyu için bir silüet hazırlanacak

Ballıkuyu’nun 2011 yılında heyelan ve dönüşüm bölgesi ilan edildiğini hatırlatan Mutlu, şunları söyledi: “Son günlerde bakanlıkla yaptıkları görüşmelerde 3 buçuk emsal bir buçuğa düşürülecek ve o silüetin daha kademeli olduğu; Yeşildere’nin EXPO alanı olmasa bile rekreasyon alanı olduğu, arkasında Beştepeler’in 10 katlı geldiği bir silüet hazırlanacak. Bunu dün Cemil Tugay başkan ile konuştuk. Bizim zaten Beştepeler’de parselasyon planımız hazır. Büyükşehir’in şu anda 300 tane de Yeşildere’de kamulaştırma davasının hazır olup parasını ödeyip yıkacağı yer hazır.”

AK Partili meclis üyesi o firmayı sordu: Neden o alanı boşaltmadı?

AK Partili meclis üyesi Ali Hakan Kerci, mecliste Türkerler Holding’in Halkapınar Yenişehir bölgesindeki inşaat alanı çalışmasını hatırlatarak, “Göreve başladığınız zaman Halkapınar Yenişehir bölgesinde ecri misil uygulaması yaptınız. Fakat bir tane firma inşaatı bitmesine rağmen hala kamu alanını işgal etmekte. Bu firmadan ecrimisil ve işgaliye alınmadı mı? Bu firma neden o alanı boşaltmadı? Ayrıca ecrimisil almak kamunun zararını gidermek anlamına gelir. Bu bir kira değildir. Firma sadece ecrimisil ödüyorsa bile kiraya verilecekse ihaleyle verilmesi gerekir. Kaldı ki bölgede parklanma ve trafikten dolayı inanılmaz bir yoğunluk var. Bu yüzden bu düzenlemenin en kısa sürede yapılmasını rica ediyoruz” dedi.

“Ecrimisil uygulanacak alanlar düzenleme ortaklık paylarından kamuya kalan alanlar. Biz bunların hepsine yönelik bir çalışma yaptık. Söylediğiniz yer boşaltılıyor, inşallah nisan sonu gibi Konak Belediyesi’nin kullanımında olacak tenis kortları ve spor alanlarının açılışını yapacağız. Sanırım inşaat da bu ay sonunda başlıyor. Düzenleme ortaklık paylarından bize kalanları tek tek takip ettik, kimisine halı saha kimine park kimine tenis kortu yapılıyor. Pek çok yeni tesisimiz açılacak” ifadelerini kullandı.

AK Partili Deniz: Eskiyi mumla arıyoruz!

Toplantının sonunda AK Partili Meclis üyesi Taner Deniz söz aldı. “Yaklaşık ikinci seneye gireceğiz; arkadaşlarımız her soru sorduğunuzda ‘Yapacağız’, ‘Edeceğiz’, ‘Olacak’ diyor ama henüz olan biten bir şey yok” sözleriyle eleştirilerini sıralayan Deniz, “Biz Büyükşehir’e mi bağlandık? Konak Belediyesi’nden ayrıldık hep Büyükşehir ile beraber yapacağız diyoruz ama Büyükşehir’in yaptığı bir şey yok. Bizler hala gelin odasında grup toplantımızı, nikah salonunda meclisimizi yapıyoruz. Çok büyük beklentilerimiz yok, olamıyor da ne yazık ki… Konak’ta bir şeyler değişecek, eskiyi de mumla arıyoruz. Yollarımız kaldırımlarımız yıkık dökük. Vatandaşlarımız çok mağdur oluyor. Vatandaş bu ilçeyi yönetmeyi size denetlemeyi bize verdi. Taahhüt alıyoruz ama henüz bir tane gerçekleşmiş taahhüt yok” dedi.

Deniz’in açıklamalarına cevap veren Başkan Mutlu da, “Gerçekleşen taahhütleri film olarak izlettik, bir daha izletelim. İki alanda kazılar devam ediyor. Biri Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı Mersinli, Halkapınar ve Alsancak’ta süren yağmur suyunun ayrıştırılması. Yollar tamamen kazıldı ama bu gerekli. Bu şehirde su baskını olmasın istiyorsak buna katlanacağız. İkincisi de benim seçim öncesi verdiğim söz ile doğalgazı olmayan mahalle olmasın diye yola çıktık. Bu kazıları göze almasaydık doğalgaz gelmeyecekti. En sonunda su basmayacak herkes de insanca ısınacak. Bence sonucu güzel olacak” diye konuştu. Kemeraltı’nın ikinci etabının sorulması üzerine de Mutlu, “Mayıs gibi ikinci ihale sonuçlanacak” yanıtı verdi.