Son Mühür / Erkan Doğan - İzmir Sağlık Müdürlüğü, kapanması kesinleşen İzmir Bozyaka Hastanesi’nde görevli bine yakın personel için 5 sağlık kuruluşu tercih etme şansı tanıyacak. 15 Aralık tarihinde tercihler açıklanacak, personeller puanlarına göre hastane ve sağlık kuruluşlarına yerleştirilecek. Kurumundan memnun olmayan personel bir defalığa mahsus başka bir kuruma görevlendirilmesi için talepte bulunabilecek.

İzmir Sağlık Müdürlüğü’nde kritik personel toplantısı yapıldı

Karabağlar ve çevresinde ayaktan on binlerce hastaya hizmet veren, özellikli birimleri ile Türkiye genelinde önemli başarılara imza atan İzmir Bozyaka Hastanesi kapanıyor. Kapanışın ardından hastanenin binaları yıkılarak yerine yeni bir hastane binası inşa edilecek.

İl Sağlık Müdürlüğü, "Tek bir personel bile mağdur olmayacak"

İzmir Bozyaka Hastanesi’ne yakın kaynakların verdiği bilgiye göre süreç şöyle işleyecek; bugün İzmir İl Sağlık Müdürlüğü’nde Bozyaka Hastanesi üst düzey yöneticilerinin de katılımıyla hastanedeki personelin dağıtımı konusunda bir toplantı gerçekleşti. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerinin toplantıda, tek bir personelin bile mağdur olmaması için müdürlüğün elinden gelen çalışmayı hastane yönetimi ile birlikte ortaya koyacağı ifade edildi. Toplantıda hastane personelinin 15 aralıkta açılacak tercihler üzerinden dağıtımının yapılacağı kararlaştırıldığı öğrenildi.

Bozyaka Hastanesi’nde personel dağıtımı süreci nasıl işleyecek?

İzmir Sağlık Müdürlüğü 15 Aralık tarihinde tercihler açılacak. Personellerin beş tercih yapma hakkı bulunacak. İzmir genelinde de personel alımı yapılacak hastanelerin açacağı kadrolar da eş zamanlı duyurulacak veya hastane yönetimi tarafından Bozyaka Hastanesi çalışanlarına bildirilecek. Personeller, hizmet puanlarına göre tercih yaptıkları sağlık kuruluşlarından birine yerleştirilecek. Bu uygulamada Bozyaka Hastanesi çalışanlarına özel de bir uygulama yapılacak. Personeller üçer aylık görevlendirme ile yeni sağlık kuruluşunda görevlendirilecek. Personellerin başladığı sağlık kuruluşundan memnun olmaması halinde bir defaya mahsus olmak üzere bir defa daha tercih şansı tanınacak. Tüm personelin 2 Ocak 2026 tarihine kadar yeni kurumlarında işe başlaması planlanıyor.