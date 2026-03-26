Mart ayı Kolorektal Kanser Farkındalık Ayı... Kolon kanseri en çok görülen kanser türlerinden...

Biz de Son Mühür ve Radyo Ege de konu ile ilgili bilgilendirici yayınlar yapıyoruz. Genel Cerrahi Uzmanları ve Türk Kolon ve Tektim Cerrahisi Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri Prof Dr Aras Emre Canda ve Prof Dr Cem Terzi ile yaptığımız programlarla halkı bilgilendirmeye çalışıyoruz. Farkındalık ne kadar yayılırsa hayatlar değişir! Hocalarımızdan konu ile ilgili öğrendiklerimiz aktarayım.

SİNSİ VE ZOR BİR HASTALIK...

Kanser çağımızın en büyük hastalığı... Dünyada yapılan bir araştırmaya göre 2023 yılında18,5 milyon kişiye kanser vakası konulmuş. 10.5 milyon insanda kurtarılamamış. Tıbbın bu kadar ilerlemesine, yapay zeka, akıllı ilaçlar, ameliyatlara rağmen rakam korkunç... Tüm ülkelerde kanser var ancak ölüm oranları orta gelir ve yoksul ülkelerde çok daha fazla... Tarama programları uygulanamaması, erken teşhis edilememesi en önemli sebep... Tedavi yöntemleri de pahalı... İlaçlara ulaşım zor. Sağlık sistemi kapsayıcı ve eşitlikçi değil!

KİMLER RİSK ALTINDA...

Kanser eskiden yaşlı hastalığı olarak biliniyordu. Şimdi 50 yaşın altında da görülmeye başladı. ABD'de tarama testi 45 yaşına indirildi. Ailede kanser öyküsü varsa ihmal edilmemeli beş yılda bir kolonoskopi yaptırılmalı... Akdeniz tipi beslenmeye önem verilmeli, işlenmiş et, katkı maddeli gıdalardan uzak olmalı, doğal besinler tüketilmeli... Spor yapıp, sigara ve alkol tüketilmemesi, fazla kilolardan kurtulmalı...

50 yaşında olanlara aile hekimleri dışkıda gizli kan testi için kıt veriyorlar. Bu test yapılmalı ve sonuç pozitifse mutlaka kolonoskopi yaptırılmalı ve polidler kontrol edilmeli...

DİKKAT!

En önemli belirtisi dışkıda kan görülmesi... Buna dikkat etmek gerek. Tuvalette işiniz bitince bir dışkı ile selamlaşmak lazım. Renk değişimi var mı? Kanama bazen hemoroid ile karıştırılıyor. Böyle bir durumda hemen kolonoskopi yaptırmak gerek!

HAİN KANSER...

Kim korkar hain kanserden demek için uzman önerilerine dikkat etmek gerek... Çevresel koşullar bozuldukça vakalar artıyor. Bir de gıda sektöründeki işletmelerin ürettikleri bol katkı maddeli besinler bu kirliliğe tuz biber oluyor.

