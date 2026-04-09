İzmir için uluslararası organizasyonlar çok önemli...



FOÇA'DA YELKENLERİN DANSI...



Foça'da, 3 Nisan'da başlayan MW Phokaia Beach Resort Techno 293 Dünya Şampiyonası bugün final yapıyor.



17 ülkeden gelen 300 sporcu bir haftadır hem yarışıyor hem de Foça'yı yaşıyor. Foça'nın rüzgarı, dillere destan denizi, güneşi, ipek gibi kumuna ve doğal güzelliklerine hayran kalan sporcular Foça'ya tekrar gelmek isteyeceklerdir. Fokların diyarı artık yelkenlerin memleketi oldu.



Foça'nın tanıtımına büyük katkı sağlayan Dünya Şampiyonası'nda destek veren kuruluşlara teşekkür etmek gerek...



Bu akşam Yeni Foça Yelken Kulübü'nde sporcular madalyalarına ve kupalarına kavuşacaklar... Umarım milli takımımız da bu madalyalardan nasibini alır.



Farklı dili konuşsalar da sporcuların birbirleri ile kurdukları dostluklar Ömür boyu sürecektir.



KEMERALTI'NDA RENKLERİN SESİ...



Ülkeleri sporda buluşturan İzmir, bir başka büyük organizasyonda bu kez sanatla birleştirecek...



17 Nisan'da Kemeraltı'nı üs olarak kullanacak 6 ülkeden gelen 13 sanatçı bir hafta İzmirlilerle resim yapacak ve eserlerini sunacak.



Bir Dünya Şampiyonası ile kıyaslanamaz belki ama böylesi organizasyonlar turizm için çok önemli, burada da bizim turizm elçimiz olacak akademisyenler yer alacak...



Meksika, Bosna Hersek, Ukrayna, Güney Kore, Romanya ve Türkiye'de 13 sanatçı Kemeraltı Eskiz'de renk cümbüşü sunacaklar. Daha önce yaptıkları resimlerin yanı sıra burada yapacakları resimleri çalıştay sonrası sergileyecekler. 24 Nisan'da açılacak sergi iki hafta açık kalacak. Sonra eserler farklı illere sergilenmek üzere gönderilecek...



Organizatör ve Danışman Mine Güneş Kaya ve Ege Bölgesi Görsel ve Plastik Sanatlar Derneği Başkanı Serdar Yörük, Son Mühür Televizyonu'nda yayımlanan Sıcak Bakış programına konuk oldular. Çalıştay'ın tüm ayrıntılarını anlatan ikili tüm sanatseverleri açılış ve kapanış sergilerine beklediklerini belirtti.



Sanat ve spor dolu günler diliyorum.