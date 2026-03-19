İklim değişiyor. Susuzluk ve kuraklık günümüzün en önemli sorunu... Su hayattır. Su demek gıda demek aynı zamanda... Bilim insanları yıllar önce bu konuda uyardılar. Çözüm önerileri üretiyorlar.

Deniz suyunu arıtmak en önemli yöntemlerden biri ancak o su arıtıldığında ortaya çıkan tuz yeni bir problem olmakta... Denize tekrar deşarj edildiğinde denge bozulmakta, toprağa koysan başka bir dert...

Gençler problemi çözdü...

Kısa adı SÜGEP olan Sürdürülebilir Kalkınma Gençlik Liderleri Eğitim Programı kapsamında bir araya gelen gençler sorunu masaya yatırdı. Beyin fırtınası sonucunda doğadaki sorunları doğa çözer diye düşündüler. Alglerden faydalanmaya karar verip, deniz suyunun tuzdan arınması için bir model geliştirdiler. Sadece deniz suyunu tuzdan arındırmakla kalmayıp, tuzu emerek büyüyen bitkisel bir besin elde ettiler. Bu bitki, karbonu geri dönüştürüp, oksijen üretimi ile suyun kalitesini artırıyor. Şimdilik elde edilen şu tarımda kullanılabilecek kalitede zaten tatlı suların büyük bir bölümü tarımda kullanılmakta... Gençler biraz daha uğraşırlarsa içilebilecek kalitede suyu da üreteceklerdir.

Seferihisar'da...

Bitkinin fotosentez yapması için güneşe ihtiyaç var. En uzun süre güneşten faydalanabilecek yerin Seferihisar'da olmasından dolayı prototipi bu bölgede yapmışlar. Uygulama başarı ile sonuçlanmış. Daha büyükler yapılarak daha çok şu elde edilebilir. Bu daha başlangıç... Sürdürülebilir, ölçeklenebilir ve sıfır odaklı bir çözüm bulunmuş oldu. Artık söz büyüklerin...

Paris yolunda...

Bu proje 30 Mart'ta Paris'e gidecek. 15-16 yaşlarında 16 çocuk, Gezegen İçin Çözümler EXPO 2026'da bilim insanlarına projeyi anlatacaklar. Yaptıkları model üç gün boyunca Paris'te kurulacak stantta tüm dünyaya sergilenecek. Belki de bu modeli ihraç edecekler. Onların bu başarılarından çok mutlu olduk. Geleceğe karşı umudumuz arttı.

