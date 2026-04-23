Yağmurlu bir İzmir sabahına uyandık. Bugün 23 Nisan... Çocuklar en güzel kıyafetleri ile okullarında gösteri yapmaya gittiler. Şiirler okunacak, şarkılar söylenecek, dans edilecek... Doyasıya eğlenecek çocuklar...

Ben ne zaman büyüdüm. Daha dün gibi benim de erkenden kalkıp, kutlama törenlerine katılışım. Ne kadar heyecanlıydım.

Benim zamanımda farklı ülkelerin çocukları Ankara'ya gelip, gösteriler yapardı. Hatta gelen çocuklar, Ankaralı ailelerin yanında kalır. Çocuklar kaynaşırdı. TRT törenleri yayınlar, çoşku tavan yapardı. Zaman çok çabuk geçiyor. Değişiyoruz...

KOLTUKLAR ÇOCUKLARIN...

Bir de ülkenin kanaat önderleri koltuklarını birkaç dakikalığına çocuklara emanet ederler. Koltuğa oturan çocuktan çok güzel fikirler çıkar. Koltuğun asıl sahibi gülümser, "halledin hemen" diye talimat verir. On dakika sonra çocuk gider. Düzen devam eder. O saf duygularla söyledikleri buhar olup gider. Asıl sahip koltuğuna tekrar kavuştuğu için mutludur. Bir daha ki 23 Nisan'a kadar koltuğunu korur. Okşar. Sever...

Bu yıl biraz hüzünlü girdik 23 Nisan'a... Gökyüzü de ondan ağlıyor belki... Şanlıurfa, Kahramanmaraş gibi iki gazi kentte yaşananları sindirmek mümkün değil tabii ki... Bu yıl Milli Eğitim Bakanı koltuğunu devredecek mi? Koltuğa oturan çocuk ne söyleyecek? Çocukların bakanlar Kurulu'nun merakla bekliyorum.

SON MÜHÜR TV'DE...

Biz de de bir devir teslim yaşandı. Sedef Yıldırım ile Keşfet programımızda Sedef koltuğunu yeğenlerine teslim etti. İki afacan programı sundu. Teyzelerini köşeye sıkıştıracak sorular sordu. Kaçırdıysanız youtube sayfamızda izleyebilirsiniz... Çok güzel dakikalar yaşandı.

İZMİR'DE ULAŞIM ÜCRETLİ...

Bayram günlerinde ulaşım ücretsiz ya da indirimli olması bir gelenek ancak bu 23 Nisan'da belediye - hükümet ortaklığında işletilen İZBAN ücretsiz. Belediyeni işlettiği otobüs, vapur, metro normal tarifeden hizmet veriyor.

KİTAP FUARI SİZİ BEKLİYOR...

Bugün Kültürpark daha da renkli... Geçen hafta açılan kitap fuarı rüzgarı ile baharı yaşayan Kültürpark bugün 23 Nisan coşkusunu yaşayacak. Çim alanda çocuklara özel kurulan stantlar, oyun alanları ile doyasıya eğleneceğiz. Çocuklarımızın kitaplar arasında yaşadıkları eğlence bizi çocukluğumuza götürecek. İçimizdeki çocuk canlanacak. Atamızdan armağan olan bugünü özgürce kutlayacağız... Günün anısına bir kitapta alacağız tabii ki... Hem de yazarımdan imzalı, paha biçilmez bir hatıra kütüphanemizde yerini alacak.

ŞEHRİN FARKLI NOKTALARINDA...

Sadece Kültürpark'ta değil çocuklar şehrin farklı noktalarında eğlenecek. Balçova, Konak, Urla, Seferihisar, Narlıdere, Bayraklı, Bornova, Buca tüm ilçelerde eğlence var. Biri siz ve çocuklarınız için...

Haftaya görüşmek üzere...



