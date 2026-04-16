Hasan Ali Yücel ve İsmail Hakkı Songuç'un kemikleri sızlıyordur. Öğrencilerin okulu taraması, öğretmenlerine şiddet göstermesi, akran zorbalığı, 15 yaşında bir gencin yaşıtını bıçaklaması... Bunlar yaşanmasın diye kurdukları Köy Enstitüleri eğer 1954 yılında çeşitli bahanelerle kapatılmasaydı bugün 86 yaşında olacaktı. Ve belki de...

Her iş doğru eğitime bağlı... Öğretim bir şekilde kazanılır ama doğru eğitim çok önemli... Hangi ara okula, öğretmene, arkadaşımıza saldırır hale geldik... Bu gençler kitapsız kalmış olmalı...

KİTAP BAHARI BAŞLIYOR...

Doğru eğitim kitaptan geçer. Yaşama dair hayalleri, yaşanmışlıkları sunan kitapların dünyasına dalmaya hazır mısınız? Yarın İzmir Kitap Fuarı açılıyor. İlkbaharın güzel kokusu, ılık güneşi, kuş cıvıltıları eşliğinde rengarenk stantları gezmek çok keyifli olacak...

ŞAİR VE YAZAR İLE BULUŞMAK...

Izmir'in en güzel yeri, kalbinde... Kültürpark'ta, çocukların kahkahaları doğaya eşlik edecek. Her köşede yazar ve şairler söyleşilere katılacak. Onlarla sohbet edip, sevdiğiniz kahramanın sesi olacaksınız. "O şu yola sapsaydı daha güzel olmaz mıydı?", " O karakteri neden öldürdünüz?", "Neden mutlu sonla bitmedi hikaye" bitmez tükenmez sorularınıza yazarımız içtenlikle cevap verecek. Sohbet sonunda kitabına attığı imza ve özçekim fotoğraf paha biçilmez bir değerde olacak... İlerde torunlarınıza anlatacağınız bir anı...

Dostlarla buluşma mekanıdır kitap fuarları uzun süredir görmediğin bir arkadaşın ya da geçen fuarda tanıştığın şair - yazar karşına çıkar ayaküstü sohbetin keyfi bir başkadır. Bu keyif uzun sürerse oturur birer kahvenin de eşlik etmesini sağlarsınız.

Sahaflarda buradadır. Anılar canlanır. Babanızın size ilk aldığı kitabı görürsünüz. Ya da uzun zamandır aradığınız bir eser karşınıza çıkar.

BİR EKSİK...

İlginç bir köşede Sivil Toplum Kuruluşları'nın yer aldığı bölümdür. İzmirli yazarlarla, kentin değerleri ile tanışırsınız. İzmir'in Aydınları bir arada İzmir'i konuşurken siz de onlara katılıp fikrinizi söylersiniz.

TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ YOK!

Bu kısmı gezerken Türkiye Yazarlar Birliği stantını boş yere aramayın. Bu yıl fuara almamışlar. Yer küçültülmüş. Koskoca Kültürpark'ta 10 metrekare yer bulunamamış. Oysa oraya sıkıştırmak yerine Basmane kapısının önünden başlatsalar bir problem olmazdı. O kapıdan girenlerde "Aaa burada kimse yok, Lozan kapısından girelim" diye kapıyı pas geçmezlerdi. Yunuslu Havuz'un orada stantları görmek için şahin gözlere ihtiyaç var. Belki yanlıştan dönülür...

MUTLAKA...

Fuar 10 gün sürecek, saat: 10.00- 20.00 arasında gezilebilecek. Giriş ücretsiz. Birçok yazar imza ve söyleşi için geliyor. Bu yılın onur konuğu Oya Baydar... Mutlaka birkaç gününüzü kitaplara ayırın. Kitaplar çok pahalı ön yargısına kapılmayın. Hem yayınevleri indirim yapmış hem de sahaflarda ucuz kitap var. Yazarı ile tanışmak cabası...

Kitap dolu günlere....