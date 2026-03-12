Tarihi Elektrik Fabrikası ne olacak? sorusu İzmir'in gündeminde olan ve sık sık tartışılan bir konuydu. Herkesin bir fikri vardı. Ama...

Geçen sene bu zamanlar Elektrik Fabrikası yine gündeme gelmiş Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis Üyesi Enver Olgunsoy Sanayi ve Ticaret Müzesi olsun önerisinde bulunmuştu. Çok güzel bir öneriydi. Hem fabrika restore edilir bir değerimiz daha yıkılmaz diye düşünmüştüm. Gazetemizde de manşet'te yer bulmuştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi de ihaleye girmiş ve orasını Havagazı Fabrikası gibi kültür ve sanat mabedi yapmayı istemişti. İhale iptal oldu. Belediyeye verilmedi. Dönemin İzmir Başkanı Tunç Soyer çok mücadele etti ama olmadı. Oldurulamadı.

İhale iptal edilince AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ düzenlediği basın toplantısında Elektrik Fabrikası için farklı planları olduğunu ifade edip, "nasıl Tütün Fabrikası'nı Kültür Sanat Fabrikası'na dönüştürdüysek burayı da bilime açacağız." demişti. Endüstri, bilişim, teknoloji üssü olarak restore edip hayata geçecekti. Bu fikir de fena değildi.

Bir ara gökdelen yapılacağı söylentileri çıkmıştı. O zaman İzmir Başkanı adayı olan Av. Hamza Dağ, bir kez daha buna karşı çıkarak. 40 katlı gökdelenlere izin vermeyiz. Orası o yükü kaldırmaz. Şehrin görüntüsü bozuluyor. Bilişim Vadisi yapacağız diye çatlak sesleri susturmuştu.

Herkesin bir hayali vardı orası için...

Ancak hayaller bu kez gerçek olmadı. Dün akşam Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile ticaret ve turizm alanı olmasına ve 20 kata kadar yapılaşmasına izin verildi.

Şimdi yine İzmir'de her kafadan bir ses çıkacak ama iş işten geçti. Alsancak'a bir kazulet daha geliyor. Bekliyoruz...