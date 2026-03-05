Çeşme İzmir'in gözbebeği ilçesi... İç turizmde her yıl Bodrum ve Çeşme rekabeti yaşanır. Ancak Çeşme doğal güzellikleri, tarihi eserleri, denizi, kumu, güneşi, termal suyu ile turizmden yeterli pay alamıyor.

"Çeşme çok pahalı" diye bir ön yargı var. Son Mühür Televizyonu'nda Sıcak Bakış programına konuk olan önceki dönem Çeşme Otelciler Birliği Başkanı Yakup Demir de bunun ön yargı değil bir gerçek olduğunu vurguladı.

BALİ'DE 12 AY TURİZM...

Aynı zamanda Bali Türk İş İnsanları Derneği Başkanı olan Yakup Demir, Bali'nin turizm cenneti olduğunu 7 milyon nüfusu olan adaya 7 milyon turist geldiğini ifade etti.

BALİ'DEN İŞÇİ İTHALATI...

Ülkemizde turizm ve gıda sektöründe çalışan işletmeler Bali'den nitelikli işçi ithal ediyor. Ülkemizde işsizlik var deniliyor ama buna inanmamak gerek... İşçi işi beğenmiyor. Maaşı az buluyor. İşletmelerde daha uygun koşullarda yabancı işçi istihdam ediyor.

Gençler kendilerini iş hayatına hazır hale getirmeli... Çalışmaktan korkmamalı, bu benim işim değil diye boş vermemeli... Sebat etmek işi kendi yerin gibi görmek de çok önemli... Aidiyet duygusu başarıya gıden yolları açar.

BİR ŞİİRDİR KEMERALTI..

Turizmde eksiklerimiz çok. Sadece Çeşme değil İzmir'in her yerinde turist sayısı az. İşte Kemeraltı, dünyada eşi benzeri olmayan bir çarşı... Yaz, kış turistin gelmesi gerekir. Her adımda ilgi çeken yerler var. Tarih, ticaret, bitmek üzere olan meslekler, özel lezzetler...

Canınızın çok sıkıldığı zamanlarda Kemeraltı'na gidin, neşe dolar içiniz. Mistik bir havası vardır. Karadut şerbetine doyum olmaz... Karnınız açsa söğüş, pide, köfte gibi alternatifler var. Kazandibi yemeden olmaz. İşte bu değerlerimizi satacak yeni öyküler yazmamız lazım...

Elimizdekilerin kıymetini bilmemiz gerek. Turizmde zirveye çıkmak için daha çok çalışmamız gerekiyor. Önümüzde örnekler var. Hedefler belirleyip, o hedeflere ulaşarak zirveye tırmanmalıyız. Güneşin doğuşu ve batışı en güzel ülkemizden izlenir. Yeter ki doğru öyküler yazabilelim!