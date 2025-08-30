30 Ağustos sadece tarih değil, bir millettin yeniden var oluşu, yeniden doğuşunu simgeleyen, milletin Kurtuluş hikayesidir.

Halkın umudu tükenmiş, halk karamsar bir şekilde kaderini yaşarken.

Mavi gözlü dev yüreğindeki memleket sevdası ile 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışıyla başlayan üç yıllık mücadele 26 Ağustos 1922'de verilen emirle, Büyük Taarruz başladı.

Büyük lider, Mustafa Kemal Atatürk'ün tarihe geçen emri...



“Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz’dir, ileri” dedi ve...

Dört gün süren büyük mücadele 30 Ağustos'ta büyük zaferle kazanıldı.



Kazanılan büyük zafer ile;

Türkiye bütün Dünya üzerinde bağımsızlığını ilan etti,

Millet karanlıktan aydınlığa yeniden kavuştu. Özgüveni yerine gelen halk birlik ve beraberlik içinde yaşamaya başladı.

Dünden bugüne geçen 103 yılda Türk halkı, büyük lider Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkeleri ve Türk milletine miras bıraktığı sözlerinin ışığında, birlik ve beraberliğini bozmaya çalışanlara boyun eğmedi. Hep başı dik durdu.

Sizlerle Mustafa Kemal Atatürk'ün kurtuluş mücadelesi ve savaş cephelerinde söylediği bir kaç sözü, paylaşmak isterim...

“Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh, bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaş kanıyla sulanmadıkça terk olunamaz.”

“Yurtta sulh, cihanda sulh.”

“Milletin istiklâlini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.”

“Ya istiklâl ya ölüm!”

“Türk milleti bağımsız yaşamış ve bağımsızlığı var olmasının yegâne şartı saymış bir millettir.”

“Zafer, ‘Zafer benimdir’ diyebilenindir.”

Vatan sevgisini hep içimizde yaşamamız dileğiyle tekrar görüşünceye denk

hoşça kalın...