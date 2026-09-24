Bazı insanlar vardır; görevleri biter ama şehirde bıraktıkları izler hiç silinmez. Bazı insanlar vardır; makamları geçicidir, yaptıkları hizmetler ise nesiller boyunca konuşulur.

İzmir’den de böyle bir isim geçti: Burhan Özfatura…

İzmir’in taşında, toprağında emeği olan; bu şehrin gelişmesine, büyümesine ve geleceğe hazırlanmasına önemli katkılar sunan bir isimdi. Onu farklı kılan yalnızca yaptığı hizmetler değil, insanlarla kurduğu gönül bağıydı.

İşçisiyle, esnafıyla, vatandaşıyla, iş dünyasıyla ve toplumun farklı kesimleriyle kurduğu ilişki; sevgi, saygı ve samimiyet üzerineydi.

Belki de bu nedenle bugün İzmir’in birçok yerinde onun adı anıldığında insanların yüzünde bir hatıra, dilinde bir teşekkür vardır.

Çünkü şehirler yalnızca binalarla, yollarla ve yatırımlarla büyümez. Şehirleri asıl büyüten, o şehre hizmet eden insanların bıraktığı izlerdir.

Burhan Özfatura da İzmir’in gelişim hikâyesinde adı unutulmayacak isimlerden biridir.

Onun yöneticilik anlayışından geriye kalan en anlamlı sözlerden biri ise bugün özellikle siyaset ve yönetim dünyasının yeniden düşünmesi gereken bir nasihat niteliğindedir:

“Ben bir şey bilirim; bilenleri bilip, bildiği işin başına getirdim.”

Aslında bu söz, çok şey anlatıyor.

Her şeyi bilmek değil, işini bilen insanı bulmak…

Liyakati önemsemek, ehil insanlara güvenmek ve doğru insanı doğru yerde görevlendirmek…

Bugün ülkemizde ve yerel yönetimlerde en çok ihtiyaç duyduğumuz anlayışlardan biri de belki budur.

Burhan Özfatura'nın İzmir'e bıraktığı mirasa yalnızca yapılan hizmetler açısından değil, yönetim anlayışı açısından da bakmak gerekir.

Çünkü zaman geçer, makamlar değişir, siyasi dönemler sona erer.

Ama iyi hizmetin hatırası kalır.

İzmirliler, kendileri için yapılanları unutmaz.

Bu nedenle Burhan Özfatura'nın İzmir'e yaptığı hizmetleri yok saymak da, bu şehrin geçmişindeki yerini inkâr etmek de mümkün değildir.

Bugün onu rahmetle anarken aslında bir dönemi, bir yönetim anlayışını ve İzmir'in yakın tarihindeki önemli bir hizmet insanını da hatırlıyoruz.

İzmir’den bir Burhan Özfatura geçti.

Geride hizmetleri, hatıraları ve gelecek nesillere aktarılacak sözleri kaldı.

Başta ailesi ve yakınları olmak üzere tüm sevenlerinin, dostlarının ve bütün İzmir’in başı sağ olsun.

Burhan Özfatura’yı rahmet, şükran ve minnetle anıyorum.

Mekânı cennet, makamı âli olsun.