Doktor Meryem Çalışkan, Ankara Gölbaşı Yiğit Gençbay Sağlıklı Hayat Merkezi bünyesinde yürüttüğü koruyucu hekimlik çalışmalarıyla hem hastalarının hem de çalışma arkadaşlarının sevgisini kazandı. Mesleğine olan bağlılığı ve çalışkanlığıyla tanınan genç doktor, toplum sağlığını koruma yolunda özveriyle hizmet veriyordu.

Acı haberin ardından genç doktorun mezun olduğu üniversite yönetimi ile görev yaptığı sağlık birimleri taziye mesajları yayımladı. Sağlık çalışanları, meslektaşlarının hatırasını yaşatmak için başsağlığı paylaşımlarında bulundu.

Doktor Meryem Çalışkan neden öldü?

Doktor Meryem Çalışkan, geçirdiği ani kalp krizi sonucu genç yaşta yaşamını yitirdi. Yapılan ilk müdahalelere rağmen kurtarılamayan Çalışkan'ın vefat haberi meslektaşları arasında büyük bir şok dalgası yarattı.

Ani gelen kayıp, genç yaştaki kalp rahatsızlıklarını yeniden gündeme taşıdı. Mesai arkadaşları, herhangi bir bilinen kronik rahatsızlığı bulunmayan genç doktorun kaybıyla derin bir sarsıntı yaşadı.

Yiğit Gençbay Sağlıklı Hayat Merkezi bünyesindeki çalışmaları

Çalışkan, başkentteki görev süresi boyunca toplum sağlığı projelerinde aktif görev alarak mahalle sakinlerinin takdirini topladı. Birinci basamak sağlık uygulamalarında koruyucu tedbirlere öncelik veren hekim, erken teşhis süreçlerinde kilit rol oynadı.

Bilgi Detay Adı ve Soyadı Dr. Meryem Çalışkan Mezun Olduğu Okul Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Görev Yeri Ankara Gölbaşı Yiğit Gençbay SHM Vefat Nedeni Kalp krizi

Merkez çalışanları, onun güler yüzlü ve hastalarıyla kurduğu sıcak bağın asla unutulmayacağını ifade etti. Ardında bıraktığı mesleki özveri, sağlık camiasında saygıyla anılıyor.

Tıp fakültesi dekanlığından başsağlığı mesajı

Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı, yayımladığı resmi duyuruyla genç mezunlarının vefatını derin bir üzüntüyle öğrendiklerini açıkladı. Fakülte yönetimi, taziye metninde genç meslektaşlarının ailesine ve çalışma arkadaşlarına sabır diledi.

Dekanlık açıklamasında kıymetli bir mezunu kaybetmenin acısına vurgu yapılarak taziye dilekleri paylaşıldı. Genç hekimin cenaze merasimiyle ilgili hazırlıklar ailesi tarafından yürütülüyor.