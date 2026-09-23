Son Mühür- Ankara siyaseti bugün bir hayli çalkalandı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Sosyal medya hesabından uzun bir açıklama metni ile istifa gerekçesini anlatan Yavaş yoluna bağımsız edeceğini de vurguladı.

Yavaş’ın istifa açıklamasındaki dikkat çeken sözler

Yavaş'ın açıklamasında dikkat çeken bir diğer nokta ise

"Daha önce, parti içinde şahsımla veya izlediğim tutumla ilgili bir rahatsızlık varsa bunun gereğini yapacağımı söylemiştim.

Ve bugün yapılan bazı açıklamalar nedeniyle; Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyor, siyasi yoluma bağımsız olarak devam ettiğimi kamuoyunun takdirine sunuyorum" cümlesi oldu.

O sözlerin ardından gözler Sarı’nın açıklamasına çevrildi

Açıklamanın bu kısmı ise doğrudan CHP Sözcüsü Müslim Sarı'ya yoruldu. Sarı bugünkü toplantısında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada "Görüşmeden YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in de, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da haberi vardı" şeklindeki sözlerine ilişkin

"Bir belediye başkanımız bir işlem yaparken, kendi genel başkanı dışında başka bir partinin genel başkanına da bilgi verdiğini diyemez, diyemez bunu. CHP'nin genel başkanı bellidir. CHP'nin belediye başkanı ise herkes, o zaman CHP'nin CHP genel başkanı olduğu, sorumluluğunun CHP genel başkanına karşı bir sorumluluk olduğunu kabul edecek. Biz önümüzdeki günlerde bir belediye başkanları toplantısı yaptığımızda, çıkacak tabloya göre ayrıca bir değerlendirme yapacağız"

ifadelerini kullanmış aynı zamanda

"CHP'nin kurumsal kimliği hepimizin üstündedir, hepimizin önündedir. Hiç kimse CHP'den üstün değil, hiç kimse CHP'den üstte görmesin kendisini. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte parti aidiyetiyle ilgili faaliyetler, etkinlikler olunca bütün belediye başkanlarımızın buna katılmasını, buna uymasını bekleriz" demişti.

Yavaş’tan dikkat çeken yanıt

Bu sözlerin üzerine Yavaş Cumhuriyet Halk Partisi’ni küçük düşürecek, ona oy veren insanların mahcup olmasına neden olacak hiçbir davranışın içinde olmadığını belirterek

"Ancak bazı hususların altını çizmek zorundayım. Benim partililikten anladığım; taşıdığınız kimliğin hakkını vermek, size güvenen insanların başını öne eğdirmemek, temsil ettiğiniz siyasi yapıya millet nezdinde itibar kazandırmak ve aldığınız sorumluluğu layıkıyla yerine getirmektir. Ben bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi’ni küçük düşürecek, ona oy veren insanların mahcup olmasına neden olacak hiçbir davranışın içinde olmadım. Tam tersine; Ankara’da belediyeciliğin ayrım yapmadan, şeffaf, hesap verebilir ve halkın parasını yine halk için kullanarak nasıl yapılabileceğini göstermeye çalıştık"

diye konuştu.